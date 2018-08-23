В субботу на пешеходной улице Куйбышева в Самаре пройдут культурно-развлекательные мероприятия

81

На 25 августа подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа:13:00 – в рамках Фестиваля цветов от площади Революции по улице Куйбышева до Струковского сада пройдет карнавальное шествие. Впервые в составе карнавального шествия проедут цветочные платформы с прекрасными композициями, оформленные лучшимифлористами Самары, Санкт-Петербурга и Казани. В пешей колонне примут участие яркие костюмированные персонажи, группа барабанных шоу, жители города в тематических «цветочных» костюмах.В этот день Струковский сад украсят тысячи самых разных цветов и множество ландшафтных и флористических композиций. На сцене открытой эстрады и летнего театра пройдут концертные программы - выступят лучшие музыкальные джазовые и эстрадные исполнители, будут представлены яркие и зажигательные номера от хореографических школ города, состоится конкурс лучших «цветочных» костюмов, флористический шоу-показ.Полюбоваться замечательными цветочными инсталляциями можно будет на презентациях флористических салонов и на площадке «Цветочное панно», на которой пройдет литературная программа, посвященная 150-летию русского писателя, прозаика, драматурга Максима Горького. Гости яркого летнего праздника смогут увидеть уникальный перфоманс фестиваля «Пластилиновый дождь», поучаствовать в мастер-классах от ведущих самарских флористов и ландшафтных дизайнеров, литературных конкурсах, шахматном турнире на площадке шахматного клуба.Маленькие участники фестиваля смогут весело провести время на специально созданной площадке «Волшебная страна» - здесь пройдут увлекательные интерактивные программы. Ребят и их родителей ждут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.Фестиваль цветов в Струковском саду начнется в 12:00. Основные мероприятия продлятся до 18:00, концертная программа в летнем театре – до 19:30.15:00 – Самарский областной художественный музей приглашает всех желающих совершить стремительный «Арт-Шаг в авангард». Перед входом в здание музея (ул. Куйбышева,92) будет организована площадка, на которой представят выставку живописных работ и коллекцию одежды «Авангард - революция в искусстве» Любови Егоровой, проект Цифрового музея «Передвижники.РФ» и «Музей на кончиках пальцев» - 3D-модели шедевров авангарда из коллекции СОХМ.Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах, побывать на встрече с искусствоведом, поиграть в пазломанию, понаблюдать за тем, как профессиональные художники напишут авангардный портрет модели, и при желании присоединиться к ним, а также принятьучастие в арт-акции «Смело с мелом в авангард!»16:00-17:30 – Самарский областной художественный музей представит проект «Музейный скетч», в рамках которого посетители узнают об истории музея, декоративном оформлении музейных интерьеров, музейных экспонатов и смогут сделать оригинальный скетч.16:00-19:00 – Самарская областная детская библиотека организует интерактивную площадку «Чтение в фокусе» на улице Куйбышева в районе публичной библиотеки. Гостей мероприятия ждет флешмоб «Я на обложке книги», рисунок на асфальте, а также игры, загадки ивикторины, посвященные героям детских книг.16:00 – Центр Российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой организует работу фотовыставки «Виват, кино России!» и яркую фотозону перед входом в кинотеатр. Музыкальное сопровождение – лауреат всероссийских и областных конкурсов Стефания Маренич (саксофон).17:00 - 18:00 - пройдет выступление танцевальной студии ETHNIC STUDIO в стиле «Трайбл» под руководством участника областных и всероссийских танцевальных фестивалей Александры Пушновой, а также мастер-класс для всех желающих освоить стиль «Трайбл».18:00 - с оригинальной программой выступит коллектив «Магия танца» под руководством Татьяны Михайловны Каюковой. В 20:30 пройдет световое шоу от Школы поинга C.L.A.Y..18:00-21:00 - Централизованная система детских библиотек города Самары в сквере «Три вяза» (ул. Куйбышева/ул. Некрасовская) приглашает гостей мероприятия принять участие в викторине «Ах, Самара – городок» и посетить мастер-классы «Самара пазл», «Любимый книжный персонаж» (рисунок на воздушном шаре) и «Книжная закладка».19:00-21:00 - выступление группы «Джаз Вояж», муниципального концертного духового оркестра (ул. Куйбышева, 68/70).19:00-21:00 – экскурсия по улице Дворянской от Самарской публичной библиотеки (ул. Куйбышева, 95).19:00-21:00 - Самарский литературный музей им. М.Горького, филиал «Горький Центр» приглашает посетить пешеходную экскурсию «Литературная Самара» и принять участие в проекте «Читатель в городе» - презентации «Книжной лавки» (ул. Куйбышева, 113).19:00-21:00 – творческая программа в кафе «Coffe-Cake» (ул. Куйбышева, 84).19:30-22:00 - шоу бразильских барабанов от школы «Самбара» (пересечение с улицей Красноармейской).19:30-22:00 - выступление танцевального коллектива «Бруклин» от школы танцев «Бруклин» (пересечение с улицей Ленинградской).19:30-23:00 - выступление танцевального коллектива «Dance&Live» от студии танцев «Dance&Live» (ул. Куйбышева, 95).19:30-23:00 – Выступление танцевального коллектива «Та-Ис», передает пресс-служба облправительства.