В субботу на пешеходной ул. Куйбышева пройдет карнавальное шествие в рамках Фестиваля цветов «Цветущая Самара»

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Около 10 тысяч цветущих растений из Голландии в руках мастеров превращаются в настоящие произведения искусства. Всего платформ четыре - "Футбольная", "Самарский самовар", "Сказка" и "Флористическая", каждая отражает важное событие и самобытность Самары. Цветочная арка, например, символизирует Струковский сад, где пройдут основные мероприятия Фестиваля цветов.Александр Бермяков – один из лучших флористов России, у него большой опыт оформления цветами крупных объектов, в Санкт-Петербурге Александр также готовил цветочный парад:«У нас используются специальные голландские блоки, которые используются для украшения всяких крупных мероприятий. И на них очень хорошо живут цветы. При правильном поливе они до недели могут простоять. Поэтому у нас все очень хорошо и просто, и получается восхитительный результат».Оценить труд цветочных мастеров жители и гости Самары смогут в субботу. В 13:00 цветочный парад прошествует от пл. Революции по пешеходной ул. Куйбышева к Струковскому саду.На традиционной выставке-продаже, которая в этом году разместится вдоль Струковского сада по улице Куйбышева, от улицы Красноармейской до улицы Шостаковича, можно будет приобрести различные цветы и саженцы, комнатные и садовые растения. Изделия мастеров декоративно-прикладного искусства можно приобрести на ярмарке в Струковском саду.Организаторы обещают на фестивале впервые устроить яркое флористическое шоу, будут организованы мастер-классы по созданию цветочных композиций, творческие мастерские для детей и взрослых. Гости фестиваля также увидят уникальный перфоманс фестиваля «Пластилиновый дождь», смогут принять участие в литературных конкурсах, шахматном турнире на площадке шахматного клуба. В субботу Струковский сад откроет свои двери в 12:00, передает пресс-служба администрации Самары.