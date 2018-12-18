В сочинском «Дендрарии» огромная секвойя устояла после удара молнии

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Непогода, обрушившаяся в конце прошлой недели на Сочи, запомнилась многим горожанам и гостям курорта.В пятницу, 14 декабря, во время утреннего разгула стихии, грозовой фронт прошел очень близко. В результате мощный разряд молнии ударил в одно из старейших деревьевпарка — случайной мишенью стала 72-летняя секвойя. К счастью, никто из людей не пострадал, поскольку случилось это ранним утром, когда посетителей в «Дендрарии» ещенет. Не нанесено и существенного ущерба парку — соседние деревья не повреждены, возгорания не произошло. Так что можно сказать, что происшествие закончилосьблагополучно для всех. Кроме самой секвойи. Электрическим разрядом была «срезана» верхушка дерева, а ствол практически до земли раскололся надвое.Галина Солтани, ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка:— Это не первый случай, ранее молния уже попадала в некоторые наши деревья. В верхней части «Дендрария» есть сосна с обожженной корой — разряд ее лишь слегка задел, но оставил отметину навсегда. Это случается потому, что высота многих деревьев превышает 20 и более метров.Дмитрий Маслов, и. о. начальника отдела паркового хозяйства Сочинского национального парка.— Дерево в ближайшее время мы убирать не планируем — оно будет под пристальным наблюдением. В настоящий момент наши специалисты устранили ветви,которые были надломлены молнией и представляли опасность для посетителей. Корневая система дерева не повреждена, а это значит, есть шанс, что пойдет поросль от пня, какнаблюдается у других экземпляров секвойи в парке.До удара стихии высота дерева была 28 метров, а диаметр ствола — 82 сантиметра.Сейчас секвойя стала метра на три ниже и в целом выглядит печально. Но даже в израненном состоянии она олицетворяет собой силу и стойкость: ни порывы ветра, ни сильнейший электрический разряд, ни даже раскол сломить исполина не смогли. Более того, жизнь дерева продолжится, правда, теперь уже только в потомстве, сообщае Отдел по связям с общественностью ФГБУ "Сочинский национальный парк"