В сквере имени Мичурина после посягательств хулиганов восстановили арт-объект «Трамвай»
18 сентября 2018 17:37
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В Самаре с участием средств массовой информации продолжается объезд общественных пространств (скверов и бульваров), которые преобразились в этом году в результате реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта благоустроили 22 общественные территории во всех внутригородских районах. Основные задачи проекта – повышение уровня комфорта мест массового отдыха горожан, а также максимальное вовлечение жителей в этот процесс.
Напомним, горожане сами отбирали общественные пространства, которые в первую очередь нуждались в обновлении. С ними согласовывались виды работ. Инициативные жители, общественники в обязательном порядке участвуют в контроле качества, в том числе в ходе приемки выполненных работ.
Ранее относительно каждого объекта были разработаны индивидуальные дизайн-проекты, которые были вынесены на общественное обсуждение. Горожане высказали свои пожелания и предложения, с учетом которых проекты были доработаны и утверждены на заседании общественной комиссии. А объемы и виды работ, предусмотренные, проектами, легли в основу подготовки конкурсной документации для определения подрядной организации.
Основные работы заключались в ремонте тротуаров и газонов, замене асфальтобетонного покрытия, укладке плитки, санитарной обрезке и валке аварийных деревьев, установке скамеек, ограждений, детского игрового и спортивного оборудования с антитравматическим настилом, устройстве системы освещения, которого раньше не было. Так, теперь электричеством оснащен сквер в районе перекрестка улиц Садовая и Ленинградская.
«Все строительно-монтажные работы практически завершены в соответствии с муниципальным контрактом. В случае замечаний со стороны специалистов и общественников подрядчик устраняет их в нормативные сроки – данный вид работ осталось выполнить на единичных территориях. В целом жители высказывают множество положительных отзывов. И если раньше устанавливались обычные элементы благоустройства, например, типовые скамейки, качели, то в этом году реализовали уникальные креативные проекты», - рассказала начальник отдела модернизации и реконструкции объектов ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Людмила Саликова.
В 7-ми районах города общественные пространства украсили и арт-объектами, которые смонтированы не только ради улучшения эстетического облика территорий, но и очень функциональны и выполняют определенную смысловую функцию. Они по-новому раскрывают уникальность мест отдыха и усиливают их привлекательность для жителей. Всего таких элементов благоустройства – 21. Они были созданы для города совместно с авторским коллективом самарских архитекторов.
Так, в сквере имени Мичурина у входной группы расположился один из самых ярких арт-объектов - «Трамвай» с подсветкой, а также необычные скамейки, в дизайне которых легко угадываются рельсы и шпалы. Для создания композиции архитекторы провели немало времени в музее Трамвайно-троллейбусного управления, который находится в непосредственной близости к скверу, изучали историю. Новые объекты постарались максимально гармонично «вписать» в уже существовавшее планировочное решение.
«Яркая входная конструкция задумывалась с целью привлечения в сквер еще большего количества молодежи. И сейчас мы видим, что объекты не пустуют, посетителей много, как и на детской площадке. Причем это не просто арт-объект – имитация чешского трамвая. На панелях можно узнать об истории использования этого вида транспорта в городе. Сиденья специально выполнены из высокоустойчивого материала – как на стадионах», - пояснил архитектор студии «WRIGHT FORM» Дмитрий Новиков.
Однако уже через 3 дня после монтажа в результате посягательств хулиганов 2 сиденья были вырваны. Сегодня подрядчик провел восстановительные работы.
«Мы очень стараемся делать что-то нетривиальное для людей, чтобы элементы благоустройства были уникальными. И взываем к культуре поведения и бережному отношению к тому, что делает наш город краше, отличает его от других городов. Очень надеемся на то, что отдыхающие, которым небезразлично состояние объектов, в случае посягательств вандалов будут оперативно об этом сообщать в правоохранительные структуры и профильные городские службы», – прокомментировала дизайнер студии «WRIGHT FORM» Дарья Гончарова.
Также во время пресс-тура оценили состояние и востребованность других объектов.
На бульваре по улице Революционная «Павильон буккроссинга» пользуется популярностью. За тем, чтобы книжный ассортимент обновлялся, следят и сотрудники детской библиотеки, что неподалеку. Качели – «Сыр» (так местные жители назвали креативные элементы благоустройства), как и «Павильон буккроссинга», выполнены в стилистике модернизма и постмодернизма, исходя из топонимической уникальности места: жесткие формы в красном цветовом решении смягчают круглые отверстия, через которые проникает солнечный свет. Портреты писателей создают «многослойную» историю. Комплекс арт-элементов стал «ядром» бульвара и одновременно комфортным местом отдыха.
В сквере имени Чехова внимание отдыхающих привлекает арт-объект «Книга» с цитатой и необычно «вписанной» в объект скамейкой. Здесь также можно провести время с книгой в руках по системе букккроссинга. Это – совместная идея преподавателя СамГТУ и студентки Ангелины Чигриной.
«Начинающим архитекторам еще во время студенчества очень важно иметь такую возможность проектирования для любимого города. В юных головах рождаются свежие мысли и неожиданный и весьма интересный подход в проектировании. Это прекрасный стартап», - отметила преподаватель СамГТУ, доцент кафедры дизайна Анна Заславская.
В сквере на пересечении улиц Садовая и Ленинградская оборудовано место для общения, которое рассчитано на посетителей самых разных возрастов. Элемент современного искусства - универсальный комплекс арт-качелей и разноуровневых скамеек удобен и для малышей, и для молодежи, и для посетителей в возрасте. По задумке авторов, данный объект стимулирет к разным форматам общения. Композицию из металла и дерева завершает стилизованный фонарь, который включается вместе с остальным уличным освещением.
«В каждом арт-объекте есть некая закодированность, побуждающая размышлять о связи данного конкретного места отдыха, его истории с задумкой авторов. И это способствует общению, ведь для того и существуют общественные пространства. Мы изучали мнение жителей, тесно работали с подрядчиками, проводили проектные семинары с молодыми архитекторами, которые в результате помогли по-новому раскрыть потенциал бульваров и скверов. Новая задача на следующие годы – в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» преображать общественные пространства комплексно, избегая стилистического диссонанса и уходя от типовых проектов», - резюмировал архитектор, куратор мастерской урбанистики «АРТПОЛИС» Дмитрий Храмов, передает пресс-служба администрации Самары.
Напомним, горожане сами отбирали общественные пространства, которые в первую очередь нуждались в обновлении. С ними согласовывались виды работ. Инициативные жители, общественники в обязательном порядке участвуют в контроле качества, в том числе в ходе приемки выполненных работ.
Ранее относительно каждого объекта были разработаны индивидуальные дизайн-проекты, которые были вынесены на общественное обсуждение. Горожане высказали свои пожелания и предложения, с учетом которых проекты были доработаны и утверждены на заседании общественной комиссии. А объемы и виды работ, предусмотренные, проектами, легли в основу подготовки конкурсной документации для определения подрядной организации.
Основные работы заключались в ремонте тротуаров и газонов, замене асфальтобетонного покрытия, укладке плитки, санитарной обрезке и валке аварийных деревьев, установке скамеек, ограждений, детского игрового и спортивного оборудования с антитравматическим настилом, устройстве системы освещения, которого раньше не было. Так, теперь электричеством оснащен сквер в районе перекрестка улиц Садовая и Ленинградская.
«Все строительно-монтажные работы практически завершены в соответствии с муниципальным контрактом. В случае замечаний со стороны специалистов и общественников подрядчик устраняет их в нормативные сроки – данный вид работ осталось выполнить на единичных территориях. В целом жители высказывают множество положительных отзывов. И если раньше устанавливались обычные элементы благоустройства, например, типовые скамейки, качели, то в этом году реализовали уникальные креативные проекты», - рассказала начальник отдела модернизации и реконструкции объектов ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Людмила Саликова.
В 7-ми районах города общественные пространства украсили и арт-объектами, которые смонтированы не только ради улучшения эстетического облика территорий, но и очень функциональны и выполняют определенную смысловую функцию. Они по-новому раскрывают уникальность мест отдыха и усиливают их привлекательность для жителей. Всего таких элементов благоустройства – 21. Они были созданы для города совместно с авторским коллективом самарских архитекторов.
Так, в сквере имени Мичурина у входной группы расположился один из самых ярких арт-объектов - «Трамвай» с подсветкой, а также необычные скамейки, в дизайне которых легко угадываются рельсы и шпалы. Для создания композиции архитекторы провели немало времени в музее Трамвайно-троллейбусного управления, который находится в непосредственной близости к скверу, изучали историю. Новые объекты постарались максимально гармонично «вписать» в уже существовавшее планировочное решение.
«Яркая входная конструкция задумывалась с целью привлечения в сквер еще большего количества молодежи. И сейчас мы видим, что объекты не пустуют, посетителей много, как и на детской площадке. Причем это не просто арт-объект – имитация чешского трамвая. На панелях можно узнать об истории использования этого вида транспорта в городе. Сиденья специально выполнены из высокоустойчивого материала – как на стадионах», - пояснил архитектор студии «WRIGHT FORM» Дмитрий Новиков.
Однако уже через 3 дня после монтажа в результате посягательств хулиганов 2 сиденья были вырваны. Сегодня подрядчик провел восстановительные работы.
«Мы очень стараемся делать что-то нетривиальное для людей, чтобы элементы благоустройства были уникальными. И взываем к культуре поведения и бережному отношению к тому, что делает наш город краше, отличает его от других городов. Очень надеемся на то, что отдыхающие, которым небезразлично состояние объектов, в случае посягательств вандалов будут оперативно об этом сообщать в правоохранительные структуры и профильные городские службы», – прокомментировала дизайнер студии «WRIGHT FORM» Дарья Гончарова.
Также во время пресс-тура оценили состояние и востребованность других объектов.
На бульваре по улице Революционная «Павильон буккроссинга» пользуется популярностью. За тем, чтобы книжный ассортимент обновлялся, следят и сотрудники детской библиотеки, что неподалеку. Качели – «Сыр» (так местные жители назвали креативные элементы благоустройства), как и «Павильон буккроссинга», выполнены в стилистике модернизма и постмодернизма, исходя из топонимической уникальности места: жесткие формы в красном цветовом решении смягчают круглые отверстия, через которые проникает солнечный свет. Портреты писателей создают «многослойную» историю. Комплекс арт-элементов стал «ядром» бульвара и одновременно комфортным местом отдыха.
В сквере имени Чехова внимание отдыхающих привлекает арт-объект «Книга» с цитатой и необычно «вписанной» в объект скамейкой. Здесь также можно провести время с книгой в руках по системе букккроссинга. Это – совместная идея преподавателя СамГТУ и студентки Ангелины Чигриной.
«Начинающим архитекторам еще во время студенчества очень важно иметь такую возможность проектирования для любимого города. В юных головах рождаются свежие мысли и неожиданный и весьма интересный подход в проектировании. Это прекрасный стартап», - отметила преподаватель СамГТУ, доцент кафедры дизайна Анна Заславская.
В сквере на пересечении улиц Садовая и Ленинградская оборудовано место для общения, которое рассчитано на посетителей самых разных возрастов. Элемент современного искусства - универсальный комплекс арт-качелей и разноуровневых скамеек удобен и для малышей, и для молодежи, и для посетителей в возрасте. По задумке авторов, данный объект стимулирет к разным форматам общения. Композицию из металла и дерева завершает стилизованный фонарь, который включается вместе с остальным уличным освещением.
«В каждом арт-объекте есть некая закодированность, побуждающая размышлять о связи данного конкретного места отдыха, его истории с задумкой авторов. И это способствует общению, ведь для того и существуют общественные пространства. Мы изучали мнение жителей, тесно работали с подрядчиками, проводили проектные семинары с молодыми архитекторами, которые в результате помогли по-новому раскрыть потенциал бульваров и скверов. Новая задача на следующие годы – в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» преображать общественные пространства комплексно, избегая стилистического диссонанса и уходя от типовых проектов», - резюмировал архитектор, куратор мастерской урбанистики «АРТПОЛИС» Дмитрий Храмов, передает пресс-служба администрации Самары.
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18 сентября 2018 17:37В сквере имени Мичурина после посягательств хулиганов восстановили арт-объект «Трамвай»
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