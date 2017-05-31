В сквере Санфировой состоится праздник «Чемпионат. Футбол. Самара», посвященный Дню защиты детей

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В программе: работа тематических площадок, викторины о спорте, мастер-класс по набиванию мяча, презентация программы «Летнего чтения».В 12:00 состоится флеш-моб, в ходе которого жителям города вручат календари с расписанием матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ в Самаре.Обращаем внимание всех желающих принять участие в празднике на то, что в случае неблагоприятных погодных условий мероприятие будет проводиться на закрытой площадке - в Центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16А), сообщает пресс-служба администрации Самары.