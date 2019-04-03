В сервисе Samara.travel стартовали продажи экскурсий на стадион «Самара Арена».

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Окунитесь в зрелищную атмосферу самого космического стадиона страны.Именно здесь проходили 6 матчей Чемпионата Мира по футболу -2018. Участникам экскурсии предоставляется эксклюзивная возможность посетить "потайные места", доступные лишь игрокам и официальным представителям: чашу стадиона, конференц-зал, VIP трибуны, зону представителей СМИ, зону игроков (раздевалки и тренировочные комнаты), зоны питания.ВНИМАНИЕ! Стадион "Самара Арена" - стратегический объект. Поэтому обязательно за 3 дня до начала экскурсии необходимо отправить ФИО, дату рождения и серию, номер паспорта на эл. почту valisa2007@mail.ru. ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПАСПОРТ (СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ - для детей). В связи, с особыми требованиями системы безопасности на стадион можно брать только мобильный телефон и устройство АКБ.