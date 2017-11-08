В село Борское Самарской области приедет Молодежный автобус

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9 ноября, в четверг, с 13.00 до 15.00 часов в селе Борское Самарской области пройдет региональная молодежная акция «Молодые молодым. Молодежный музыкальный автобус». Место встречи в селе Борское – ул. Ленинградская, 47а (Борский межпоселенческий районный Дом культуры).В акции примут участие более 500 человек: представители администрации муниципального района Борское и государственного бюджетного учреждения Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики»; молодые музыканты и исполнители г.о. Самара и с. Борское, и конечно зрители акции – молодежь Борского района.Акция проводится в Самарской области с 2008 года и село Борское является двадцатой творческой площадкой «Молодёжного музыкального автобуса».Основная цель мероприятия – приобщение немотивированной молодёжи Самарской области к вечным художественным и нравственным ценностям, популяризация академического музыкального искусства и профессиональный творческий рост молодых музыкантов.Акция носит нравственно-просветительский характер и проводится в формате «Гостиного двора». За всё время существования в ней приняли участие более 50 тысяч молодых людей.В день мероприятия наряду с концертом классической музыки пройдёт конкурс зрительских симпатий «Выбор молодых» и художественная викторина на знание мировых и отечественных культурных ценностей, по итогам которой будут вручены памятные призы и подарки.Организаторы акции Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики» совместно с автономной некоммерческой организацией «Международный Музыкальный Проект Гилельс-Коган» (г. Москва).