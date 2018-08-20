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Новости /  Общество /  Социум  

В селе Сырейка Кинельского района пройдут городские соревнования «Рыбалка без границ»

20 августа 2018 16:00
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Для людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов и граждан пожилого возраста.
21 августа 2018 года с 7:00 до 14:30 на территории водоема в селе Сырейка Кинельского района Самарской области пройдут соревнования по спортивной ловле поплавочной удочкой «Рыбалка без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов и граждан пожилого возраста.

Организатором мероприятия выступает городской Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки.

Соревнования проводятся ежегодно, начиная с 2008 года.

Участниками являются активисты и спортсмены-рыболовы общественных организаций инвалидов и ветеранов.

Соревнования пройдут по разным номинациям, как в командном, так и личном зачетах. Победителей ждут памятные призы и подарки.

Дополнительная информация по телефону: 8-927-744-62-17 Оксана Матюнина, передает пресс-служба администрации Самары.



 
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Комментарии



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