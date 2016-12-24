В селе Старый Буян к солнечным детям школы–интерната в гости пришли полицейские с подарками

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Гости устроили для воспитанников школы - интерната праздник, с вручением подарков. В свою очередь, дети показали карнавальное представление, читали стихи, пели, водили хороводы, играли в ручеёк и другие подвижные игры. Мероприятие прошло по-домашнему уютно и весело. Педагогический коллектив вручил каждому из гостей «Благодарственные письма» и детские поделки.Здесь учат особых детей жить в обществе, по-научному это называется социальной адаптацией. Работа очень сложная, требующая огромного терпения и любви. Сегодня здесь проходят обучение почти 150 детей, половина из которых находиться на полном пансионе, остальных привозят на занятия школьными автобусами.Директором школы с 1995 года является кандидат педагогических наук О. В. Галкина «Почётный работник общего образования РФ».«Сегодня у нас в школе большой праздник. К нам приехали люди, действительно неравнодушные, которые заточены на интересы детей с ограниченными возможностями здоровья и хорошо понимают свой гражданский долг в создании праздника, хорошего настроения для наших детей, - говорит Ольга Владимировна. – Новый год – это праздник радости, тепла, добра, это эмоциональные инвестиции детям, которые воздадутся в будущем сторицей. Наши дети верят, что их любят, они нужны и их мечты обязательно сбудутся. Важно, чтобы в обществе формировалось интеллектуальная элита, которая будет принимать и понимать людей этой категории. Будет ломать стереотипы, что они не такие, они иные, что можно их не замечать, не увидеть их забот, горестей, не заниматься их проблемами, но сейчас другое время. Мы по–другому видим нашу жизнь и понимаем, что мы разные, но мы должны быть вместе».Местные полицейские – постоянные и желанные гости в интернате. Инспектор БДД Виктория Ларионова занимается с детьми не только по профессиональному профилю, она отдаёт им часть своей души, а ребята отвечают ей взаимностью.Прощаясь с гостями Галина Галкина, болеющая всей душой за своих детей и судьбу интерната, сказала: «Наши дети – это особая категория. Как бы их не относили к лицам с ограниченными возможностями здоровья, это, прежде всего маленькие граждане России, которые имеют права, для которых Конституция РФ написана так же как и для всех остальных людей. Это дети, которые выйдут в жизнь, которые останутся в селе. Будут пахать землю, заниматься хозяйством, это люди, которые органично вросли в сельскую местность. У них есть свои мечты и цели. Важно, что взрослые помогали всему этому сбыться», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области по материалам газеты «Право».