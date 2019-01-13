В селе Сосновка на полигоне АВТОВАЗа проходит XXII "Гонка Чемпионов"
13 января 2019 14:13
237
Главное автоспортивное событие этой зимы собрало сильнейших гонщиков РФ.
Участники на автомобилях LADAVesta, подготовленных командой LADA Sport ROSNEFT, разыгрывают трофей «Серебряная Ладья», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
13 января 2019 18:26
Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что становится причиной... Социум
46
13 января 2019 14:21
Та катастрофа, поистине всемирного масштаба, до сих пор считается самой загадочной и необъяснимой. Социум
1608
13 января 2019 14:13
Участники разыгрывают трофей «Серебряная Ладья». Социум
236
Здравоохранение
12 января 2019 17:15
После возращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание, а также проявляет эмоциональную активность, общается с мамой. Здравоохранение
2164
12 января 2019 10:20
Синоптики прогнозируют сильную оттепель в европейской части России. Здравоохранение
435
10 января 2019 13:54
Один из них — трехлетний ребенок. Здравоохранение
324
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
136
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
138
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
389
Туризм
11 января 2019 09:56
Большинство считает, что россияне слишком сильно шумят. Туризм
299
27 декабря 2018 12:51
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
436
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
406
Образование
11 января 2019 11:57
На участке никакие артефакты или культурные объекты найдены не были. Образование
324
10 января 2019 14:37
В год своего столетия и накануне празднования 120-летия аграрного образования в Самарской губернии, Самарская ГСХА повысила свой статус официально... Образование
365
10 января 2019 13:50
Вуз был организован в 1919 году. Образование
364
Культура
12 января 2019 14:24
Сериал будет дублирован на 25 языков. Культура
408
11 января 2019 23:25
Назначение на должность может состояться в ближайшее время. Культура
702
11 января 2019 22:57
Вместе с тем певица призналась, что какие-то вещи на сцене её ошеломляют даже "не как профессионального музыканта, а как мать". Культура
563
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
458
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
637
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
854
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
444
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
637
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
847
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
776
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1029
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
676
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1465
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1277
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1620
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2003
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2180
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3409
Мероприятия