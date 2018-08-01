Я нашел ошибку
Главные новости: 
Представители Общероссийского народного фронта осмотрели территорию, внешний вид элементов детской площадки, а также их качество.
Команда «Молодежки ОНФ», при проведении мониторинга безопасности детских площадок в Самаре, выявила ряд серьезных нарушений
На набережной у Ладьи состоится выброска парашютистов на воду с самолета Ан-2 (прыжки на точность приземления и групповые прыжки).
2 августа в Самаре пройдут мероприятия, посвященные 88-й годовщине ВДВ
По ее словам, на двух предприятиях, которые были выбраны для создания образцовых производственных систем, уже достигнуты
Юлия Урожаева: "Самарская область должна стать для ПФО одним из центров привлечения других регионов в программу"
Дружим по всем направлениям: культурный обмен, обмен идеями, делимся друг с другом гастрономическими традициями.
Сегодня на молодежном Форуме ПФО iВолга День российско-китайской дружбы
Участники поделились с министром своими идеями и проектами.
Максим Орешкин сегодня побывал на Молодёжном форуме iВогла и пообщался с ребятами
В поселке Береза прекращена деятельность незаконного игорного заведения
В поселке Береза прекращена деятельность незаконного игорного заведения
Он из хулиганских побуждений черенком лопаты нанес щенку по кличке Дина три удара по телу.
Под суд пойдет житель Отрадного за убийство щенка черенком лопаты во дворе многоквартирного дома
На iВолге сегодня прошла встреча с Владимиром Татариновым, советником гендиректора Фонда президентских грантов
На iВолге сегодня прошла встреча с Владимиром Татариновым, советником гендиректора Фонда президентских грантов
сегодня  Среда, 1 августа, 20:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/08:
USD 62.35
-0.43
EUR 73.07
-0.13
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В селе Ширяево состоится праздник искусств «Репин навсегда»

1 августа 2018 16:06
91
Посетителей ждет программа от Государственного Волжского русского народного хора, театральная постановка по дневникам И.Е. Репина, мастер-классы по плетению, мультипликации, росписи пряников, викторина по русским рецептам и народные игры для детей.
В воскресенье, 5 августа, в день рождения художника И.Е. Репина, в историко-музейном комплексе в с. Ширяево пройдет праздник искусств "Репин навсегда".

Начало мероприятия в 12.00.

Посетителей ждет программа от Государственного Волжского русского народного хора, театральная постановка по дневникам И.Е. Репина, мастер-классы по плетению, мультипликации, росписи пряников, викторина по русским рецептам и народные игры для детей.

Во время праздника будет презентована анимационная студия «Музейная сова». 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 августа 2018  19:57
Представители Общероссийского народного фронта осмотрели территорию, внешний вид элементов детской площадки, а также их качество.
Команда «Молодежки ОНФ», при проведении мониторинга безопасности детских площадок в Самаре, выявила ряд серьезных нарушений
Представители Общероссийского народного фронта осмотрели территорию, внешний вид элементов детской площадки, а также их качество. Социум
0
1 августа 2018  19:40
На набережной у Ладьи состоится выброска парашютистов на воду с самолета Ан-2 (прыжки на точность приземления и групповые прыжки).
2 августа в Самаре пройдут мероприятия, посвященные 88-й годовщине ВДВ
На набережной у Ладьи состоится выброска парашютистов на воду с самолета Ан-2 (прыжки на точность приземления и групповые прыжки).   Социум
22
1 августа 2018  19:13
По ее словам, на двух предприятиях, которые были выбраны для создания образцовых производственных систем, уже достигнуты
Юлия Урожаева: "Самарская область должна стать для ПФО одним из центров привлечения других регионов в программу"
По ее словам, на двух предприятиях, которые были выбраны для создания образцовых производственных систем, уже достигнуты "очень интересные" результаты.   Социум
37
Весь список

Здравоохранение
31 июля 2018  12:27
Специалисты «онкодозора» посетят Клявлинскую центральную районную больницу
Специалисты «онкодозора» посетят Клявлинскую центральную районную больницу
Там состоится прочтение лекции. Здравоохранение
147
31 июля 2018  11:24
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Продажа бахчевых вдоль дорог и в необорудованных для торговли местах запрещена. Здравоохранение
145
29 июля 2018  11:39
Ученые обнаружили сильнейшее природное успокоительное
Ученые обнаружили сильнейшее природное успокоительное
Регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 позволяет значительно снизить уровень стресса. Здравоохранение
336
Весь список
Новости медицины
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
277
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
599
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
378
Весь список
Туризм
31 июля 2018  09:45
Самара вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов по итогам ЧМ-2018
Самара вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов по итогам ЧМ-2018
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
214
29 июля 2018  10:55
Преимущества отдыха в Геленджике
Преимущества отдыха в Геленджике
 Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают  Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
140
27 июля 2018  09:57
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет. Туризм
321
Весь список
Образование
1 августа 2018  16:54
Для того чтобы обучение на курсе носило прикладной характер, при выборе преподавателей приоритет отдается специалистам, имеющим опыт работы в бизнесе.
Самарские университеты начнут обучение технологическому предпринимательству
Для того чтобы обучение на курсе носило прикладной характер, при выборе преподавателей приоритет отдается специалистам, имеющим опыт работы в бизнесе.  Образование
83
30 июля 2018  13:05
Число заявлений абитуриентов в Самарском политехе вдвое превысило контрольные цифры приема
Число заявлений абитуриентов в Самарском политехе вдвое превысило контрольные цифры приема
Самые популярные направления – информационные технологии, нефть и строительство. Образование
276
30 июля 2018  11:59
ОНФ обнаружил нехватку учителей в российских школах
ОНФ обнаружил нехватку учителей в российских школах
В школах не хватает учителей по математике, русскому и иностранному языкам. Образование
261
Весь список

Культура
1 августа 2018  13:08
Музей «Самара Космическая» будут ремонтировать По планам ремонт рассчитан на две недели.
Музей «Самара Космическая» будут ремонтировать
По планам ремонт рассчитан на две недели. Культура
124
1 августа 2018  10:19
В Самарском областном художественном музее откроется выставка художника Андрея Курочкина «Меланхолия»
В Самарском областном художественном музее откроется выставка художника Андрея Курочкина «Меланхолия»
Долгое время художник работал для себя, в стол, при этом занимаясь бизнесом. Культура
121
1 августа 2018  10:09
Театр
Театр "Самарская площадь" открывает сезон 15 августа
Касса театра начнёт работать уже 8 августа. Культура
135
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
955
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1183
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1220
Весь список


Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
508
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
508
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
999
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
777
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
812
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
977
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1440
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1386
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3095
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2165
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3317
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
622
Весь список

Мероприятия
Команда «Молодежки ОНФ», при проведении мониторинга безопасности детских площадок в Самаре, выявила ряд серьезных нарушений
2 августа в Самаре пройдут мероприятия, посвященные 88-й годовщине ВДВ
Сегодня на молодежном Форуме ПФО iВолга День российско-китайской дружбы
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда