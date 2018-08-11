В селе Ширяево проходит фестиваль «Жигулевская Вишня»
11 августа 2018 13:33
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Конкурс костюмов, ярмарка с украшениями, сувенирами ручной работы и, конечно же, пироги и угощения с вишней.
Гостям представлена разнообразная развлекательная программа
Дегустация вишневых пирогов и «Вишневая лотерея» начнутся в 14.00, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Видео здесь.
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