В селе Никитинка 86-летней пенсионерке удалось отбиться от 57-летнего насильника

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Женщине удалось отбиться от нападавшего.Информация о преступлении поступила в дежурную часть местной полиции. Вскоре злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска.13 февраля в СУ СК Самарской области возбудили уголовное дело по факту покушения на изнасилование. Правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах происшедшего.Предполагаемый преступник ранее был судим по статье 117 УК РФ - "изнасилование, сопряженное с угрозой убийством".Фото: time56.ru