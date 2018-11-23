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Новости /  Общество /  Социум  

В селе Малая Малышевка состоится конкурсно-концертное мероприятие «Моя вторая мама», посвященное Дню матери

23 ноября 2018 15:16
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В конкурсной части программы состоятся конкурсы между командой тещ и командой свекровей.
30 ноября 2018 года в 18.00 в здании Маломалышевского СДК состоится конкурсно-концертное мероприятие «Моя вторая мама», посвященное Дню матери.

В концертной программе предусмотрено выступление музыкальных коллективов Маломалышевского СДК.

Программой мероприятия предусмотрено чествование жителей села по двум номинациям:

1. «Молодожены 2018 года » - 14 пар.
2. «Новорожденные 2018 года» - 12 чел.

В конкурсной части программы состоятся конкурсы между командой тещ и командой свекровей.

Предполагаемое количество участников - 270 человек, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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