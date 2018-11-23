В селе Малая Малышевка состоится конкурсно-концертное мероприятие «Моя вторая мама», посвященное Дню матери
23 ноября 2018 15:16
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В концертной программе предусмотрено выступление музыкальных коллективов Маломалышевского СДК.
Программой мероприятия предусмотрено чествование жителей села по двум номинациям:
1. «Молодожены 2018 года » - 14 пар.
2. «Новорожденные 2018 года» - 12 чел.
В конкурсной части программы состоятся конкурсы между командой тещ и командой свекровей.
Предполагаемое количество участников - 270 человек, передает пресс-служба облправительства.
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