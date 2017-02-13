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В селе Екатериновка открывается рыбозавод, где будут выращивать мальков стерляди и щуки

13 февраля 2017 19:51
91
А затем их будут отпускать в Волгу.
14 февраля в селе Екатериновке Безенчукского района состоится открытие рыбозавода. На нем будут выращивать мальков стерляди и щуки, а затем отпускать их в Волгу.

Площадь предприятия составляет более семи тысяч квадратных метров. Ожидается, что завод ежегодно будет выпускать в реку два миллиона экземпляров молоди стерляди.

Планировалось, что в течение восьми лет завод будет работать на воспроизводство и насыщение популяции рыбы в Саратовском водохранилище. Затем предприятие перейдет на товарное рыборазведение для продажи самой рыбы и ее икры.

В церемонии открытия завода примет участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов, информирует 63.ru.



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Комментарии



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