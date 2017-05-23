В самарском парке Гагарина состоится Фестиваль прессы, посвященный ЧМ-2018

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Проведение фестиваля прессы на новой площадке обещает придать новый импульс традиционному мероприятию, которое любят и ценят многие самарцы и гости областной столицы.В фестивале примут участие ведущие СМИ региона: печатные издания, телерадиокомпании, радиостанции, Интернет СМИ, а также студенческие и ведомственные издания.По традиции все участники готовят для гостей развлекательные программы и организуют интерактивные площадки, гдебудет отражена, в том числе и тема ЧМ-2018. Планируется, что в фестивале также примет участие один из Послов ЧМ-2018 в Самаре, а также волонтеры ЧМ-2018, сообщает пресс-служба администрации Самары.