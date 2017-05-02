В самарском парке Гагарина прошел городской конкурс «Безопасное колесо-2017»

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Программа конкурса включала в себя несколько этапов: теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения, вопросы на знание основ оказания первой помощи и практического решения по их применению, творческий конкурс, фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке, а также вождение велосипеда вусловиях «Автогородка».По итогам конкурса победителями стали:1 место-команда школы № 175;2 место-команда МБУ ДО «ЦДОД «Искра»;3 место-команда школы № 27.Команды, занявшие 1-ое и 2-ое места будут представлять Самару на областном конкурсе-фестивале «Безопасное колесо-2017», который пройдет с 11 по 14 мая в селе Ягодное Ставропольского района, сообщает пресс-служба отделения пропаганды БДД ОГИБДД У МВД России по городу Самаре.