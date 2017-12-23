В самарском парке Дружбы появилась новая скульптура - огромная снежная собаки
23 декабря 2017 21:44
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По его словам, фигура вырезана из утрамбованного снега, собранного трактором с газонов парка. Снег укладывали три дня работники парка. Затем скульптуру пролили водой и раскрасили.
- Использовали и гуашь, и акварель, - говорит Сергей Ключников. - А потом взяли и баллончики, из них краска лучше всего легла. Надеюсь, символ года будет как можно дольше радовать жителей района и гостей парка. Мне приятно, что фигура нравится и взрослым, и детям. Все, можно сказать, визжат от восторга!
Фото: Сергей Ключников/63.ru
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