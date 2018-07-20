В самарском мультимедийном парке «Россия – Моя история» откроется фотовыставки «Футбол, ты – мир!»

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Яркие моменты игр, лица спортсменов и болельщиков, эмоции участников – на стадионе, в фанзоне, на улицах города - поймали в кадре самарские фотожурналисты Анар Мовсумов и Антон Сенько. Эта фотовыставка даст возможность вспомнить, как проходили матчи мирового первенства в Самаре.Анар Мовсумов – победитель и лауреат областных, российских и международных фотоконкурсов - сотрудничает с ведущими российскими изданиями и информационными агентствами.Антон Сенько – автор, ведет несколько творческих фотопроектов, по результатам которых прошло более 10 персональных фотовыставок в Тольятти, Самаре, Казани. Летом 2018 работал официальным фотографом FIFAFanFest в Самаре, передает пресс-служба облправительства.