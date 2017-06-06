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Новости /  Общество /  Социум  

В самарском метро появились турникеты, через которые проезд можно оплатить банковской картой

6 июня 2017 18:32
116
Терминалы принимают карты «МИР», MasterCard и VISA. Также они работают с беcконтактной технологией оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.
На станциях самарского метрополитена появились турникеты, оборудованные банковскими терминалами, через которые можно оплатить проезд, минуя кассовую зону, сообщает progorodsamara.ru.

Терминалы принимают карты «МИР», MasterCard и VISA. Также они работают с беcконтактной технологией оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. 


Фото vaomos.news
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Комментарии



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