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Новости /  Общество /  Социум  

В самарском метро есть возможность оплачивать проезд бесконтактными способам

11 декабря 2017 16:30
185
У новых терминалов, обозначенных специальными наклейками, можно расплатиться за проезд картой или с помощью сервисов безналичной оплаты (MasterCard, VISA, МИР, ApplePay или SamsungPay).
В самарском метрополитене появилась возможность оплачивать проезд бесконтактным способом.

-Привет, будущее! В Самарском метро есть возможность оплачивать проезд бесконтактными способами (карты, часы, смартфоны и т.д.). В июне этого года метрополитен запустил проект по безналичной оплате бесконтактными картами, - сообщает департамент информационной политики в своем Твиттере.

 У новых терминалов, обозначенных специальными наклейками, можно расплатиться за проезд картой или с помощью сервисов безналичной оплаты (MasterCard, VISA, МИР, ApplePay или SamsungPay).
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Комментарии



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