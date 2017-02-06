В самарском детском саду нарушили законодательство о закупках

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Прокуратурой Красноглинского района г. Самары проверено соблюдение МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» установлено, что руководителем учреждения были заключены 2 договора по ремонту системы отопления в образовательной организации на общую сумму 799531 руб.Вместе с тем договоры заключены на выполнение идентичных работ, стоимость которых превышает 400000, что свидетельствует о невозможности применения к указанным сделкам положений п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.По выявленным нарушениям прокурором района в отношении заведующего детсадом Елены Савушкиной возбуждено дело об административном правонарушении.Акт прокурорского реагирования направлен в контрольный департамент Самарской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.