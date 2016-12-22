В самарском детском саду № 249 недопустимо низкая температура в помещениях

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Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций установлено, что в приемных, игровых младшей, средней и старшей групповых ячеек температура должна составлять не ниже 22-24 градусов; в спальнях – не ниже 19-20 градусов; зале для музыкальных и гимнастических занятий – не ниже 19-20 градусов.Проверкой установлено, что в нарушение перечисленных требований в игровой группы № 4 температура составляет 16 градусов, зале для занятий – 17 градусов; в игровой группы № 3 температура составляет 12 градусов; в игровых групп №№ 1, 8 - 17 градусов.В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес заведующей детским садом внесено представление.Акт реагирования находится в стадии рассмотрения.Кроме того, материалы направлены в Управление Роспотребнадзора по Самарской области для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.