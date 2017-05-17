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Новости /  Общество /  Социум  

В самарском Парке Победы пройдет Городской фестиваль детско-юношеских духовых оркестров «Марш Победы»

17 мая 2017 14:27
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В фестивале примут участие детские, молодёжные и любительские духовые оркестры Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулёвска, Чапаевска, а также Большеглушицкого, Красноярского и Кинельского районов.
21 мая в 14.00 года в Парке Победы в 14.00 будет проходить VI Городской фестиваль детско-юношеских духовых оркестров «Марш Победы», посвященный 72-й годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

Фестиваль - одно из презентационных мероприятий Самарского филиала Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество». В 2017 году он реализуется в рамках Губернского гранта в области культуры и искусства.

Фестиваль «Марш Победы» - «визитная карточка», одно из ярких событий культурной жизни региона. Этот масштабный патриотический и общественно-значимый праздник неизменно привлекает большое количество музыкантов из многих муниципальных образований Самарской области.

Его задачами являются сохранение и пропаганда исполнительских традиций духовой музыки Самарской области, приобщение молодого поколения к лучшим образцам отечественной культуры, совершенствование исполнительского мастерства и активизация творческой деятельности духовых оркестров, артистических групп (мажореток).

В фестивале примут участие детские, молодёжные и любительские духовые оркестры Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулёвска, Чапаевска, а также Большеглушицкого, Красноярского и Кинельского районов. Многие из них – лауреаты, различных фестивалей и конкурсов, имеющие звания «Образцовый художественный коллектив», «Народный самодеятельный коллектив».

В программе фестиваля: концерты духовых оркестров на площадках Парка Победы; марш-парад духовых оркестров;
выступление сводного оркестра участников.

Духовыми оркестрами будет исполнена музыка отечественных композиторов, посвящённая знаковым событиям истории нашей России, а также популярная музыка современных русских и зарубежных авторов.

Традиционно завершится фестиваль коллективным исполнением всеми оркестрами песни Д.Тухманова на сл.В.Харитонова «День Победы» и марша В.Агапкина «Прощание славянки», сообщает пресс-служба облправительства.

Фото   hcdin.ru 
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Комментарии



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