В самарском КРЦ «Звезда» выступили Владимир Аветисян и D’Black

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Коллектив вышел на сцену в полном составе. Вместе с D’Black по традиции выступила американская блюз-дива Моника Грин (на фото), а для бэк-вокалистки Дианы Рахман это был дебют. Концерт получился интерактивный - любой желающий мог написать свой вопрос группе и оставить его в лежавшей на авансцене футболке.В перерывах между песнями ведущий читал вопросы, а музыканты на них отвечали. Вопросы были самые разные. Из ответов Владимира Аветисяна стало известно, например, что открытие музея рок-н-ролла Zvezda ожидается в мае будущего года, а зимой D’Black Blues Orchestra подготовит новую программу, посвященную юбилею группы - в 2018-м коллективу исполнится 10 лет.Фото: vkonline.ru