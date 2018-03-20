В самарском «Дворце творчества» пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
20 марта 2018 19:49
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Всех, кто находится в поисках работы, на ярмарке вакансий ожидает:
- личное общение со специалистами отделов кадров более 54 предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский;
- возможность пройти собеседование с представителями предприятий, участвующих в подготовке и проведении ЧМ-2018;
- скайп – собеседование с организациями, которые предложат работу вахтовым методом;
- подбор подходящих вариантов трудоустройства из общегородской базы Центра занятости, содержащей свыше 15000 вакансий;
- профессиональные консультации об участии в специальных программах по самозанятости и временной занятости;
- консультации высококвалифицированных специалистов по профориентации и психологии;
- мастер-класс «Навыки эффективного трудоустройства», на котором соискатели узнают, как правильно организовать процесс поиска работы, подготовиться к собеседованию с работодателем, грамотно составить резюме и другие секреты успешного трудоустройства;
- консультации представителей Администрации г. о. Самара по вопросам, касающимся охраны труда и техники безопасности;
- мастер-класс для работодателей «Механизмы государственной поддержки работодателей в процессе организации безопасных условий труда на рабочих местах работников».
Также всем соискателям будут предоставлены:
- информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара и муниципального района Волжский;
- сведения о вакансиях других регионов страны;
- сведения о свободных рабочих местах в сельскохозяйственных предприятиях Самарской области;
- данные о вакансиях по временной занятости.
Кроме того, в ярмарке примут участие специализированные печатные издания. Гражданам, ищущим работу, будет предложено свыше 1500 экземпляров газет, содержащих информацию о работе.
Отметим, что данное мероприятие имеет высокую общественную значимость.
Все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно.
Вход на ярмарку вакансий свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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