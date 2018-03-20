В самарском «Дворце творчества» пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест

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Всех, кто находится в поисках работы, на ярмарке вакансий ожидает:- личное общение со специалистами отделов кадров более 54 предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский;- возможность пройти собеседование с представителями предприятий, участвующих в подготовке и проведении ЧМ-2018;- скайп – собеседование с организациями, которые предложат работу вахтовым методом;- подбор подходящих вариантов трудоустройства из общегородской базы Центра занятости, содержащей свыше 15000 вакансий;- профессиональные консультации об участии в специальных программах по самозанятости и временной занятости;- консультации высококвалифицированных специалистов по профориентации и психологии;- мастер-класс «Навыки эффективного трудоустройства», на котором соискатели узнают, как правильно организовать процесс поиска работы, подготовиться к собеседованию с работодателем, грамотно составить резюме и другие секреты успешного трудоустройства;- консультации представителей Администрации г. о. Самара по вопросам, касающимся охраны труда и техники безопасности;- мастер-класс для работодателей «Механизмы государственной поддержки работодателей в процессе организации безопасных условий труда на рабочих местах работников».Также всем соискателям будут предоставлены:- информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара и муниципального района Волжский;- сведения о вакансиях других регионов страны;- сведения о свободных рабочих местах в сельскохозяйственных предприятиях Самарской области;- данные о вакансиях по временной занятости.Кроме того, в ярмарке примут участие специализированные печатные издания. Гражданам, ищущим работу, будет предложено свыше 1500 экземпляров газет, содержащих информацию о работе.Отметим, что данное мероприятие имеет высокую общественную значимость.Все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно.Вход на ярмарку вакансий свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.