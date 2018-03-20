Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он попытался открыть кассовый аппарат, в котором находились денежные средства в размере 15 тысяч рублей, но после нескольких неудачных попыток, преступник, не завладев выручкой, скрылся с места преступления.
В Тольятти грабитель с чулком на голове и с пистолетом в руках похитил из магазина пачку сигарет
Беседа состоялась по инициативе американской стороны и в целом носила конструктивный характер, заявили в Кремле.
20 марта Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
Соревнования являются отборочными перед Чемпионатом Вооруженных Сил РФ. На татами встретятся представители 22 команд, всего - 150 участников.
Чемпионат по Армейскому рукопашному бою ЦВО пройдет в Самаре
В аэропорт Станстед за дипломатами и членами их семей прибыл Ил-96, который ранее был использован для вывоза из Буэнос-Айреса груза, имитирующего обнаруженный в российском посольстве кокаин.
Российских дипломатов вывезут из Лондона самолетом из «кокаинового дела»
Набор стюардов продолжается.
В Самаре проходит обучение стюардов на ЧМ 2018 по программе специальной подготовки Российского футбольного союза
Мероприятие направлено на укрепление межнационального мира и согласия в регионе. Навруз символизирует собой обновление природы, весеннее пробуждение, изобилие, молодость, силу добра и прощения.
21 марта в Самаре отметят Навруз
Все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно.
В самарском «Дворце творчества» пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
С целью приведения дорожного покрытия в нормативное состояние по данным автомобильным дорогам будут выполнены работы по фрезерованию проезжей части с последующей укладкой асфальтобетонной смеси типа Б марки I толщиной слоя 5 см. Также планируются работы п
Около 40 участков дорог местного значения планируется отремонтировать в этом году в Самаре
сегодня  Вторник, 20 марта, 23:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -15 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/03:
USD 57.7
0.15
EUR 71.23
0.63
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В самарском «Дворце творчества» пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест

20 марта 2018 19:49
109
Все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно.
22 марта c 11:00 до 14:00 во «Двореце творчества» (пр. Кирова, 145) состоится общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, организованная государственным казенным учреждением Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Всех, кто находится в поисках работы, на ярмарке вакансий ожидает:

- личное общение со специалистами отделов кадров более 54 предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский;

- возможность пройти собеседование с представителями предприятий, участвующих в подготовке и проведении ЧМ-2018;

- скайп – собеседование с организациями, которые предложат работу вахтовым методом;

- подбор подходящих вариантов трудоустройства из общегородской базы Центра занятости, содержащей свыше 15000 вакансий;

- профессиональные консультации об участии в специальных программах по самозанятости и временной занятости;

- консультации высококвалифицированных специалистов по профориентации и психологии;

- мастер-класс «Навыки эффективного трудоустройства», на котором соискатели узнают, как правильно организовать процесс поиска работы, подготовиться к собеседованию с работодателем, грамотно составить резюме и другие секреты успешного трудоустройства;

- консультации представителей Администрации г. о. Самара по вопросам, касающимся охраны труда и техники безопасности;

- мастер-класс для работодателей «Механизмы государственной поддержки работодателей в процессе организации безопасных условий труда на рабочих местах работников».

Также всем соискателям будут предоставлены:

- информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара и муниципального района Волжский;

- сведения о вакансиях других регионов страны;

- сведения о свободных рабочих местах в сельскохозяйственных предприятиях Самарской области;

- данные о вакансиях по временной занятости.

Кроме того, в ярмарке примут участие специализированные печатные издания. Гражданам, ищущим работу, будет предложено свыше 1500 экземпляров газет, содержащих информацию о работе.

Отметим, что данное мероприятие имеет высокую общественную значимость.

Все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно.

Вход на ярмарку вакансий свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
20 марта 2018  20:16
Набор стюардов продолжается.
В Самаре проходит обучение стюардов на ЧМ 2018 по программе специальной подготовки Российского футбольного союза
Набор стюардов продолжается.  Социум
127
20 марта 2018  20:10
Мероприятие направлено на укрепление межнационального мира и согласия в регионе. Навруз символизирует собой обновление природы, весеннее пробуждение, изобилие, молодость, силу добра и прощения.
21 марта в Самаре отметят Навруз
 Мероприятие направлено на укрепление межнационального мира и согласия в регионе. Навруз символизирует собой обновление природы, весеннее пробуждение,... Социум
109
20 марта 2018  19:49
Все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно.
В самарском «Дворце творчества» пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
Все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно.   Социум
108
Весь список

Здравоохранение
20 марта 2018  14:34
В Самарской области паллиативная медицинская помощь взрослому населению оказывается в 38 учреждениях здравоохранения, детям – в трех учреждениях Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Самарская городская детская клиническая больница
Правительство РФ направляет более 159 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в Самарской области
В Самарской области паллиативная медицинская помощь взрослому населению оказывается в 38 учреждениях здравоохранения, детям – в трех учреждениях Самарская... Здравоохранение
175
20 марта 2018  12:48
Правительство РФ направляет более 159 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в Самарской области
Правительство РФ направляет более 159 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в Самарской области
Приоритетно запланировано приобретение медицинского оборудования. Здравоохранение
180
20 марта 2018  10:34
Академик РАН Геннадий Котельников поздравит коллектив СПИД-центра с присвоением клинического статуса
Академик РАН Геннадий Котельников поздравит коллектив СПИД-центра с присвоением клинического статуса
Он вручит "Сертификат о присвоении статуса клинический медицинской организации". Здравоохранение
206
Весь список
Новости медицины
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
57
19 марта 2018  21:37
Клинический госпиталь ИДК: поволжский медицинский гигант
Клинический госпиталь ИДК: поволжский медицинский гигант
 В Самаре открылся госпиталь ИДК Группы компаний «Мать и дитя», ставший  самым крупным медицинским кластером Поволжья. Новости медицины
125
13 марта 2018  18:15
5 правил восстановления после блефаропластики
5 правил восстановления после блефаропластики
 Пластическая операция на лице – серьезное вмешательство в работу организма. И помимо мастерства хирурга, здесь важны также все действия со стороны пациента. Новости медицины
144
Весь список
Туризм
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
350
14 марта 2018  12:56
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
275
13 марта 2018  18:10
Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье
 Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье Туризм
91
Весь список
Образование
20 марта 2018  16:18
5 студентов из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева будут получать ежемесячную стипендию Благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 20 тыс. рублей в месяц до окончания обучения в магистратуре.
Самарские студенты выиграли стипендии и гранты фонда Владимира Потанина
5 студентов из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева будут получать ежемесячную... Образование
147
20 марта 2018  16:00
24% педагогов считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу. Старение педагогического корпуса — серьезная проблема.
Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, показало исследование РАНХиГС
 24% педагогов считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу.  Старение педагогического корпуса — серьезная проблема.  Образование
152
20 марта 2018  12:25
В Самарском университете стартует международная
В Самарском университете стартует международная "Неделя карьеры"
Абитуриентов и студентов ждут компании-работодатели с мировым именем. Образование
164
Весь список

Культура
20 марта 2018  13:53
В Самарской области отметят национальный праздник Навруз
В Самарской области отметят национальный праздник Навруз
Гостей ждет концертная программа, выставка декоративно-прикладного творчества. Культура
192
20 марта 2018  12:17
Самарская киностудия «Три товарища» проводит конкурс сценариев короткометражек Конкурс пройдет с 19 марта по 30 апреля.
Самарская киностудия «Три товарища» проводит конкурс сценариев короткометражек
Конкурс пройдет с 19 марта по 30 апреля. Культура
163
20 марта 2018  09:57
В Самарском зоопарке отметят праздник
В Самарском зоопарке отметят праздник "Жаворонки"
Он означает приход весны. Культура
188
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
428
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
759
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
736
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1062
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
738
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
683
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1426
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
867
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
955
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1563
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
885
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4130
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2350
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2812
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2697
Весь список

Мероприятия
21 марта в Самаре отметят Навруз
21 марта в Самаре будет проведена проверка системы оповещения населения
В Самаре состоится Единый день ГТО
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Михаил Бабич в Самаре примет участие в торжественном открытии клинического госпиталя «Мать и дитя»

578

На ул. Ставропольской в Самаре ночью сгорел автомобиль

410

Около 40 участков дорог местного значения планируется отремонтировать в этом году в Самаре

364
за неделю

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2623

СМИ узнали о гонораре Михаила Ефремова за главную роль в нашумевшем спектакле «Не становись чужим» в Самаре

2319

Автозавод объявил о старте производства Lada Granta Liftback в Тольятти

2198
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда