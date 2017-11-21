В самарском Доме туризма откроется межрегиональная конференция по вопросам эффективного управления квалификациями

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Знания, информация и инновации стали базой для экономического роста любого государства. А готовность к непрерывному образованию, стремление к развитию и профессиональная мобильность - ключевыми компетенциями человека.В этих условиях одной из важнейших задач в сфере образования становится создание эффективных стимулов и условий для постоянной переподготовки и повышения квалификации всего экономически активного населения с целью удовлетворения растущих потребностей работодателей в высококвалифицированных кадрах.Объединить интересы сферы образования и рынка труда призвана Национальная система квалификаций РФ. Система формирует современные требования к квалификации работников и процедуры оценки, обеспечивает эффективное управление квалификациями, что в конечном итоге сказывается на развитии экономики страны.Специалисты из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на- Дону, Омска, Якутска и других городов обсудят перспективы внедрения элементов Национальной системы квалификаций на региональном уровне, особенности управления персоналом образовательной организации в контексте опережающего экономического развития страны, новую модель повышения квалификации рабочих кадров на основе лучших отечественных и международных практик и др.В мероприятии примут участие представители министерства образования, также планируется участие следующих экспертов: генеральный директор Национального агентства развития квалификаций А.Н. Лейбович, директор по развитию системы профессиональных квалификаций ВНИИ труда министерства труда и социальной защиты Российской Федерации И.А. Волошина, руководитель Базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров Национального агентства развития квалификаций О.Ф. Клинк, автор монографии «Русская модель управления» (премия Российской Государственной Библиотеки и Русского Биографического Института в номинации «Лучшие книги года») А.П. Прохоров.Организаторы конференции: Национальное агентство развития квалификаций, Некоммерческое партнерство учреждений дополнительного профессионального образования Самарской области, СИПКРО, Региональный социопсихологический центр и Центр профессионального образования Самарской области. сообщает пресс-служба облправительства.