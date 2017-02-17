В самарском Доме дружбы народов пройдет мероприятие «Мой родной язык»

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В мероприятии примут участие учащиеся национальных воскресных школ, руководители и представители национальных общественных объединений, молодёжных общественных организаций Самарской области.В программе также фотовыставка «Моя национальная воскресная школа» и выставка литературы на языках народов России из фондов Дома дружбы народов Самарской области.В основной части мероприятия — «С любовью к родному слову» — выступят творческие коллективы учащихся национальных воскресных школ Самары. Они продемонстрируют знание национальных традиций, литературы и музыки. В мероприятии примут участие татарская воскресная школа при МБОУ СОШ «Яктылык»; чувашские воскресные школы приМБОУ «Школа № 80» и МБОУ «Школа № 146»; мордовская воскресная школа при МБОУ «Школа № 100 имени Героя Советского Союза И.Н.Конева»; башкирская воскресная школа при МБОУ СОШ «Яктылык»; казахская воскресная школа и грузинская воскресная школа при МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Поиск»; еврейская воскресная школа «Гешер» при МБОУ «Школа № 42 с углубленным изучением отдельных предметов»; немецкая воскресная школа «Надежда» при МБОУ «Гимназия № 4»; таджикская воскресная школа «Нур» при Самарской региональной общественной организации таджикистанцев «Пайванд-Единство».Юные учащиеся национальных воскресных школ, а также все зрители смогут принять участие в викторине на знание родного языка. Участники, лучше всех ответившие на вопросы, получат призы, сообщает пресс-служба информационного портала о дружбе народов "ВСЕ МЫ - РОССИЯ!".