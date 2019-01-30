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31 января 2019 года в 18:00 в самарском Доме актёра состоится концерт-презентация книги«Джаз и мы. Самарские синкопы».Книга издана в рамках деятельности Редакционного совета Общественной палаты Самарской области и рассказывает об историистановления уникальной самарской джазовой традиции, начиная с 1920 года по наши дни.В концерте примут участие лучшие джазовые коллективы региона и молодые исполнители.Автор проекта, издатель и ведущий вечера – заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, передает пресс-служба облправительства.