В самарском ЦРК «Художественный» состоится премьера фильма Михаэля Ханеке «Хэппи-энд»

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Драматический фильм «Хэппи-энд» поставлен австрийский кинорежиссёром и сценаристом, обладателем множества престижных кинематографических наград – Михаэлем Ханеке, известным также своими работами на телевидении и в театре. Фильмы Ханеке отличаются мрачным стилем повествования и исследуют насилие во всех его проявлениях. Режиссёр стал двукратным обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, а также четырежды получил премию Европейской киноакадемии (2005, 2009 (дважды), 2012) за достижения в режиссуре.Семь лет назад Ханеке планировал снять картину под названием «Флэшмоб», где намеревался обратиться к темам, связанным с появлением в жизни людей интернета. По словам режиссёра, фильм не получился, однако некоторые детали его сценария попали в фильм «Хеппи-энд». Съемки проходили в Нор-Па- де-Кале, на севере Франции.Мировая премьера ленты прошла на 70-м Каннском кинофестивале в 2017 году. Фильм был отобран для участия в основной конкурсной программе в соревновании за Золотую пальмовую ветвь.История большой буржуазной семьи, в которой при видимом благополучии никто никого не любит. А если что-то и роднит этих людей друг с другом, так это желание покончить с собой. Мир, в котором закончилась любовь и образовалась пустота. У них есть все, чтобы бытьсчастливыми, нет только потребности в этом.В главных ролях: Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян, Матьё Кассовиц, Фантина Ардуин, Франц Роговский.Ведущий вечера: художественный руководитель клуба любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник», киновед - РоманЧеркасов, сообщает пресс-служба ГБУК «Агентство социокультурных технологий».