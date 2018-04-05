В самарской школе № 163 прошел Урок мужества

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К ученикам 10 класса школы № 163 г. Самары пришли в гости сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области.Целью визита явилась необходимость напомнить ребятам правила пожарной безопасности и действия при чрезвычайных ситуациях, рассказать о службе в МЧС и трудовых буднях пожарных.С этой задачей успешно справился старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения 3 отряда федеральной противопожарной службы майор внутренней службы Александр Мордвов.Несмотря на молодой возраст, Александр уже многого добился в своей профессии. За годы службы в МЧС он неоднократно выезжал на тушение крупных и сложных пожаров, спасал людей из огня, а в прошлом году стал крестным двух спасенных им ребятишек.Александра Мордвова вполне можно назвать героем нашего времени. Рассказывая об историях спасения, он отметил, что к экстремальным ситуациям всегда надо быть готовым и уметь проявлять решительность для спасения собственной жизни и жизни других людей.Также огнеборец рассказал десятиклассникам о том, что повлияло на выбор им профессии пожарного, и в каких вузах обучают будущих пожарных и спасателей.В завершение урока старшеклассники поблагодарили гостя за интересный рассказ и полезные знания, пообещали всегда соблюдать правила пожарной безопасности.Может быть, кто-то из этих сегодняшних мальчишек решит, как и Александр Мордвов, посвятить свою жизнь спасению жизни других людей, выбрав для себя героическую профессию настоящих мужчин - профессию пожарного-спасателя, сообщает пресс-служба МЧС Самара.Фото: пресс-служба МЧС Самара