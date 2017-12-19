В самарской школе № 144 откроется музей Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова

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Мероприятия, посвященные дню памяти Маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова, являются частью патриотического цикла «Полководцы Победы».Школа № 144 носит имя Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова с июня 2017 года.В ноябре 2017 года на торжественной линейке музейных и военно-патриотических отрядов, носящих имена героев – земляков, проходившей в рамках Федерального проекта «Историческая память», дан старт поисково–исследовательской деятельности актива школьного музея Д.Ф. Устинова.Подготовка к открытию музея была кропотливой и тщательной. Благодаря личной встрече с семьей Немцова Сергея Александровича, внуком Дмитрия Фёдоровича Устинова, в школе появился еженедельный устный журнал «От солдата до Маршала», разработан пилотный номер школьной газеты «Устиновцы». Для проведения исследовательской работы была организована поисковая экспедиция в Шигонский район Самарской области. В результате взаимодействия с администрацией города Макарьев школьный музей пополнился документами, фотографиями, книгами и буклетами. Также педагоги и учащиеся разработали маршрут интерактивной экскурсии по «устиновским» местам Самары на русском и английском языках. В дальнейшем для пополнения экспозиции школьного музея поисково–исследовательская работа будет продолжена, сообщает пресс-служба администрации Самары.