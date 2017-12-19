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Школа № 144 носит имя Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова с июня 2017 года.
В самарской школе № 144 откроется музей Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова
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В самарской школе № 144 откроется музей Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова

19 декабря 2017 16:21
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Школа № 144 носит имя Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова с июня 2017 года.
20 декабря в школе № 144  Самары (ул. Масленникова, 22) состоится торжественное открытие музея Боевой Славы «Маршал Д.Ф. Устинов».

Мероприятия, посвященные дню памяти Маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова, являются частью патриотического цикла «Полководцы Победы».

Школа № 144 носит имя Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова с июня 2017 года.

В ноябре 2017 года на торжественной линейке музейных и военно-патриотических отрядов, носящих имена героев – земляков, проходившей в рамках Федерального проекта «Историческая память», дан старт поисково–исследовательской деятельности актива школьного музея Д.Ф. Устинова.

Подготовка к открытию музея была кропотливой и тщательной. Благодаря личной встрече с семьей Немцова Сергея Александровича, внуком Дмитрия Фёдоровича Устинова, в школе появился еженедельный устный журнал «От солдата до Маршала», разработан пилотный номер школьной газеты «Устиновцы». Для проведения исследовательской работы была организована поисковая экспедиция в Шигонский район Самарской области. В результате взаимодействия с администрацией города Макарьев школьный музей пополнился документами, фотографиями, книгами и буклетами. Также педагоги и учащиеся разработали маршрут интерактивной экскурсии по «устиновским» местам Самары на русском и английском языках. В дальнейшем для пополнения экспозиции школьного музея поисково–исследовательская работа будет продолжена, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 
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