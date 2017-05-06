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В самарской области от укусов клещами пострадали 254 человека, в том числе 63 ребенка

6 мая 2017 13:08
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За текущий период 2017 года проведено противоклещевых обработок на общей площади 142 га.
С начала эпидемического сезона (с 16 марта 2017 года) в области зарегистрировано 254 пострадавших от укусов клещами (в том числе 63 ребенка), что в 3,6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1174 случая), сообщает 63.rospotrebnadzor.ru.

В целях предотвращения укусов и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, в Самарской области ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.). За текущий период 2017 года проведено противоклещевых обработок на общей площади 142 га.

За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 4556 человека.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Фото    superomsk.ru


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Комментарии



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6 мая 2017  13:08
За текущий период 2017 года проведено противоклещевых обработок на общей площади 142 га.
В самарской области от укусов клещами пострадали 254 человека, в том числе 63 ребенка
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