В самарской области от укусов клещами пострадали 254 человека, в том числе 63 ребенка

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В целях предотвращения укусов и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, в Самарской области ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.). За текущий период 2017 года проведено противоклещевых обработок на общей площади 142 га.За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 4556 человека.Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.Фото superomsk.ru