В самарской галерее «Раритет» открылась персональная выставка живописи художника Надежды Русяевой

127

3 ноября в самарской галерее «Раритет» (Самарская, 171) открылась персональная выставка живописи художника Надежды Русяевой. В экспозиции – более 50 полотен автора, выполненных в классических традициях русской школы масляной живописи. В вернисаже приняла участие солистка Самарской филармонии Галина Исакова, скрипка.Открытие станет не единственным ярким событием в рамках этой выставки. Экспозиция будет открыта до 27 декабря, любой желающий сможет посетить ее с 11.00 до 21.00 ежедневно. В течение этих полутора месяцев на площадке галереи пройдут встречи с автором, мастер-классы, а также литературные вечера.В экспозиции Надежды Русяевой – много зимних пейзажей, в которых самарцы узнают свои любимые места, связанные с Волгой и заволжскими просторами. Также для тех, кто хочет поностальгировать по лету – пейзажи из Крыма, Абхазии и Израиля, глядя на которыечувствуешь аромат моря и пряных цветов. Художник черпает вдохновение с натуры. Портреты и бытовые сюжеты, представленные на выставке, написаны тоже благодаря личным наблюдениям. В живописи Надежды Русяевой мы видим лучшие традиции российской школы, классические техники в авторском видении. Пейзажи, портреты, натюрморты и сюжеты художницы – это живые работы среди переполненного рынка авангарда и интерьерных картин.Ноябрь – не самое приятное время года. Поднять себе настроение можно, мечтая о грядущих новогодних каникулах. Поэтому организаторы выставки назвали ее «Дорога к празднику», тем более что картина – замечательный подарок.Надежда Русяева – самарский художник, педагог изобразительного искусства, оформитель ряда книг. Выпускница известного Пензенского художественного училища. В 1980-х работала ведущим художником рекламного агентства «Волна», единственного на то время рекламногоагентства города. Сотрудничала с Куйбышевским книжным издательством, редакциями газет «Волжская коммуна», «Волжская новь», ею оформлены десятки газетных и книжных изданий.С 1992 года Надежда Русяева начала преподавательскую деятельность, открыв себя в роли учителя. За 25 лет преподавания ее учениками стало более 800 человек. Картины Надежды Русяевой находятся в собрании Пензенской художественной галереи, в частных коллекцияхИзраиля, Польши, Германии и Америки. За годы своего творчества Надежда Русяева провела ряд выставок, сообщают организаторы выставки.6+