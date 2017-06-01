В самарской больнице пройдет праздник-шоу для маленьких пациентов

102

Сегодня, 1 июня в 10.00 в педиатрическом корпусе Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина (ул. Ташкентская, 159) пройдет праздник-шоу для маленьких пациентов и их родителей.Ребят ждёт занимательное и безопасное кулинарно-научное шоу для детей и взрослых, в котором будут надувать и взрывать шарики с жидким азотом, уменьшать шары в азоте и возвращать их обратно в первозданный вид, готовить икру из кока- колы, летающие пузыри из карамели и натуральное невероятно вкусное мороженое в вафельных рожках и многое другое.Мероприятие организовано при поддержке благотворительного фонда «Личное участие».