В самарской больнице им. Пирогова сегодня проходит День открытых дверей

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В октябре 1875 года в Самаре открылась Губернская земская больница (ныне больница Пирогова). По тем временам - передовое лечебное учреждение на 255 коек. Больничный штат состоял из 5 врачей, 9 фельдшеров, 7 акушеров и 2 аптекарей.В 2018 году больница комплексно модернизирована. Создана новая модель оказания экстренной помощи:- Разделены потоки экстренной и плановой госпитализации- Введены доп. посты мед.персонала в приемном отделении- Открыты противошоковые палаты общехирургического и сосудистого профилей и 6 универсальных смотровых кабинетов- Установлен второй томограф, что позволяет разделять плановых и экстренных пациентов- Внедрены пациент-ориентированные технологии, что обеспечило максимальную открытость и доступность медицинской помощи для всех категорий граждан, включая маломобильные группы.В 2018 году в больнице им. Пирогова проведено переоснащение материально-технической базы, закуплено специальное медицинское оборудование и мебель.Проведён капитальный ремонт операционного блока, приёмного отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии и др., передает пресс-служба департамента информационной политики СО.