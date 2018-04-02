В ряде городов к ЧМ-2018 будут образованы подразделения туристической полиции
2 апреля 2018 15:05
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В соответствии с решением Министра, в срок до 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции в пределах существующей штатной численности будут образованы подразделения туристической полиции. В остальных городах, принимающих Чемпионат мира по футболу будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля,» – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы, разработаны и утверждены табели положенности материально-технических средств подразделений туристической полиции.
Комплектование указанных подразделений планируется из числа сотрудников территориальных органов МВД России, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение.
Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков в период проведения Чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений.
Для идентификации сотрудников туристической полиции предусматривается ношение ими на форменной одежде дополнительного знака различия в виде нарукавной повязки установленного образца,» – пояснила И. Волк.
«Напоминаю, что в столице с августа 2014 года функции туристической полиции возложены на 3-й батальон 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве. Его сотрудники владеют навыками общения на английском, французском, испанском и китайском языках и выполняют задачи по обеспечению общественного порядка в пешеходных зонах, пользующихся наибольшей популярностью у зарубежных гостей города,» – добавила официальный представитель ведомства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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