В результате проведенных СО и Росприроднадзором мероприятий количество несанкционированных свалок сокращено в 3 раза

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Министр отметил, что в рамках подготовки нацпроекта «Экология» курирующим Самарскую область назначен заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.По основным характеристикам качества окружающей среды ситуация в Самарской области характеризуется как стабильная.А.Нефёдов отметил, что в регионе разработана территориальная схема обращения с отходами, утверждены нормативы накопления ТКО, ведётся учёт несанкционированных мест размещения отходов. В результате проведенных совместно с Росприроднадзором в течение 5 лет мероприятий, количество свалок сокращено в 3 раза. Конкурсный отбор регионального оператора по информации врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Крайнего завершится в недельный срок.В 2017 г. на территории области образовалось 3,8 млн т отходов. Доля утилизации и обезвреживания отходов по области составляет 29%. Более 20% отходов образуется в результате хозяйственной деятельности таких предприятий как ПАО «КуйбышевАзот» (356 тыс. т), ПАО «ТольяттиАзот» (43,8 тыс. т), АО «Отрадненский Газоперерабатывающий завод» (762 т).«Болевой точкой» на совещании назвали проблему накопленного экологического вреда в виде объектов бывших предприятий химической промышленности в городах Чапаевск, Тольятти и Самара. Для решения вопроса территория нуждается в федеральном финансировании. Работы, по словам представителей региона, необходимо начать в текущем году.Оздоровление р. Волги для Самарской области является приоритетом. С 2018 г. наряду с другими регионами Поволжья субъект участвует в реализации приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». В паспорт проекта входит 40 мероприятий.Вопрос особенно актуален, учитывая нагрузку на главную водную артерию. Только в г. Самаре большая часть сточных вод сбрасывается недостаточно очищенными и без очистки (в Самарской области 97% сточных вод сбрасывается недостаточно очищенными).Для включения в федеральную программу «Чистая вода» Самарская область направила 22 объекта, нуждающихся в снижении загрязнения поверхностных водных источников.Представители региона проинформировали, что к вопросу охраны водного объекта максимально привлекают население. Так, совместно с органами местного самоуправления и жителями в Самарской области ежегодно проводятся экологические акции по очистке и благоустройству территорий водоохранных зон. В 2017 г. убраны территории общей площадью более 13 тыс. га, вывезено почти 70 тыс. т отходов.Что касается атмосферного воздуха, то уровень загрязнения в Самаре оценивается как «низкий». По сообщению А.Нефёдова, объёмы выбросов от стационарных источников за последние 7 лет уменьшились на 14%, и работа по этому направлению будет продолжена. Ответственность за ее эффективность разделяют и руководители крупных предприятий, входящих в перечень 300 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 1 категории опасности.Разработан перечень мероприятий для снижения выбросов и сбросов.Кроме того, в рамках «регионального часа» стороны сверили планы по подготовленным заявкам Самарской области для включения в национальный проект «Экология» по федеральным программам «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Питьевая вода», «Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов», «Сохранение уникальных водных объектов».Обоснованные запросы будут взяты в проработку.Глава Минприроды России также проинформировал коллег, что по итогам обсуждения будет составлен протокол для исполнения сторонами, передает пресс-служба Минприроды России.Фото: пресс-служба Минприроды России