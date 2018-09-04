В результате проведенных СО и Росприроднадзором мероприятий количество несанкционированных свалок сокращено в 3 раза
4 сентября 2018 21:59
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Министр отметил, что в рамках подготовки нацпроекта «Экология» курирующим Самарскую область назначен заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.
По основным характеристикам качества окружающей среды ситуация в Самарской области характеризуется как стабильная.
А.Нефёдов отметил, что в регионе разработана территориальная схема обращения с отходами, утверждены нормативы накопления ТКО, ведётся учёт несанкционированных мест размещения отходов. В результате проведенных совместно с Росприроднадзором в течение 5 лет мероприятий, количество свалок сокращено в 3 раза. Конкурсный отбор регионального оператора по информации врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Крайнего завершится в недельный срок.
В 2017 г. на территории области образовалось 3,8 млн т отходов. Доля утилизации и обезвреживания отходов по области составляет 29%. Более 20% отходов образуется в результате хозяйственной деятельности таких предприятий как ПАО «КуйбышевАзот» (356 тыс. т), ПАО «ТольяттиАзот» (43,8 тыс. т), АО «Отрадненский Газоперерабатывающий завод» (762 т).
«Болевой точкой» на совещании назвали проблему накопленного экологического вреда в виде объектов бывших предприятий химической промышленности в городах Чапаевск, Тольятти и Самара. Для решения вопроса территория нуждается в федеральном финансировании. Работы, по словам представителей региона, необходимо начать в текущем году.
Оздоровление р. Волги для Самарской области является приоритетом. С 2018 г. наряду с другими регионами Поволжья субъект участвует в реализации приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». В паспорт проекта входит 40 мероприятий.
Вопрос особенно актуален, учитывая нагрузку на главную водную артерию. Только в г. Самаре большая часть сточных вод сбрасывается недостаточно очищенными и без очистки (в Самарской области 97% сточных вод сбрасывается недостаточно очищенными).
Для включения в федеральную программу «Чистая вода» Самарская область направила 22 объекта, нуждающихся в снижении загрязнения поверхностных водных источников.
Представители региона проинформировали, что к вопросу охраны водного объекта максимально привлекают население. Так, совместно с органами местного самоуправления и жителями в Самарской области ежегодно проводятся экологические акции по очистке и благоустройству территорий водоохранных зон. В 2017 г. убраны территории общей площадью более 13 тыс. га, вывезено почти 70 тыс. т отходов.
Что касается атмосферного воздуха, то уровень загрязнения в Самаре оценивается как «низкий». По сообщению А.Нефёдова, объёмы выбросов от стационарных источников за последние 7 лет уменьшились на 14%, и работа по этому направлению будет продолжена. Ответственность за ее эффективность разделяют и руководители крупных предприятий, входящих в перечень 300 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 1 категории опасности.
Разработан перечень мероприятий для снижения выбросов и сбросов.
Кроме того, в рамках «регионального часа» стороны сверили планы по подготовленным заявкам Самарской области для включения в национальный проект «Экология» по федеральным программам «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Питьевая вода», «Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов», «Сохранение уникальных водных объектов».
Обоснованные запросы будут взяты в проработку.
Глава Минприроды России также проинформировал коллег, что по итогам обсуждения будет составлен протокол для исполнения сторонами, передает пресс-служба Минприроды России.
Фото: пресс-служба Минприроды России
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Комментарии
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По основным характеристикам качества окружающей среды ситуация в Самарской области характеризуется как стабильная. Социум
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