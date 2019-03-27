В регионе в пятнадцатый раз состоится областной казахский праздник «Наурыз»

79

Наурыз (Навруз) — один из самых древних праздников на Земле, отмечаемый многими народами как праздник весны и обновления природы. Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, он стал неотъемлемой частью культуры многих народов. Этот древний, но вечно молодой праздник символизирует пробуждение в людях самых светлых качеств -сердечной доброты и гостеприимства, мудрой терпимости и отваги, безграничной щедрости и душевного тепла.В 2009 году Навруз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Генеральная ассамблея ООНобъявила 21 марта Международным днем Наурыза.В Самарской области, как и по всей России, праздник традиционно отмечают азербайджанцы, казахи, киргизы, таджики, узбеки, туркмены и другие народы. Весенний праздник Наурыз мейрамы иначе у казахов называют «Улыстын улы куни», что в переводе на русский означает «Великий день народа». Наурызом у казахов называется не только сам праздник, но и весь месяц март.С 2004 года казахский праздник Наурыз ежегодно проводится Самарской региональной общественной организацией «Национально-культурная автономия казахов «Ак Жол» («Светлый путь») в муниципальных районах Самарской области. Проведение праздника способствует укреплению межнационального и межконфессионального согласия многонациональной губернии, раскрытию талантовсреди молодого поколения, знакомит с самобытностью и национальной культурой этнических казахов Самарской области.В 2019 году юбилейный весенний областной казахский национальный праздник «Наурыз-15 лет» в селе Большая Глушица Самарской области организуют СРОО Национально-культурная автономия казахов «Ак Жол» («Светлый путь») и Администрация Большеглушицкого района при поддержке Администрации Губернатора Самарской области, министерства культуры Самарской области и ГКУ СО «Дом дружбы народов».В программе праздника:С 9.00 – состязания по мини-футболу, армрестлингу, перетягиванию каната, национальной борьбе «Казахша курес».В 11.00 – торжественное открытие праздника и парад-презентация казахских организаций – филиалов СРНКА «Ак Жол» из муниципальных районов Самарской области.В 12.00 – гала-концерт казахских творческих коллективов Самарской области и Западно - Казахстанской области Республики Казахстан.Во время мероприятия будут работать детская площадка «Алты-бакан» с современной анимацией и традиционными национальными развлечениями, конкурс - выставка изделий казахского народного творчества и национальной кухни, передает пресс-служба облправительства.Фото: samddn.ru