В регионе стартуют крупнейшие инфраструктурные проекты
8 ноября 2018 14:33
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На 2019 г. намечено начало работ по строительству магистрали "Центральная" в Самаре и возведению моста через Волгу в районе с. Климовка. Важной задачей станет завершение строительства Фрунзенского моста.
Эти перспективы были озвучены на заседании областного правительства 31 октября. Эксперты уверены, что совершенствование дорожной инфраструктуры положительно скажется как на развитии экономики, так и на качестве жизни граждан.
Следующий год должен стать по-настоящему знаковым для развития транспортной инфраструктуры Самарской области. Он ознаменуется завершением одних важных для региона проектов и стартом других, не менее значимых и масштабных. Так, на финишную прямую вышло строительство Фрунзенского моста - в конце октября пролет мостового перехода соединил берега реки Самары. Надвижка моста, стартовавшая в начале 2017 г., длилась один год и девять месяцев. До декабря 2019 г. строителям предстоит обустроить дорожное полотно и транспортные развязки.
Напомним, в августе на встрече главы региона Дмитрия Азарова с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом была достигнута договоренность об увеличении финансирования строительства этого объекта более чем на 1 млрд руб., что в итоге позволит завершить работы в следующем году.
По мнению председателя "Центра общественного взаимодействия" Андрея Ишмуратова, в условиях активной застройки самарского заречья ввод нового моста даст этим территориям дополнительный стимул развития: "Потребность в этой транспортной артерии давно назрела".
В 2019 г. предстоит определить инвесторов и начать строительство двух ключевых объектов - магистрали "Центральная" в Самаре и моста через Волгу возле с. Климовка. Министр транспорта и автодорог региона Иван Пивкин рассказал, что по обоим проектам будет предусмотрено федеральное софинансирование.
"На магистраль "Центральная" предполагается направить 7,4 млрд рублей, половину этих средств выделят из бюджета РФ. Мы рассчитываем в 2019 году найти инвестора и начать строительство на участке от проспекта Кирова до границы Самары", - рассказал он.
Проект магистрали был одобрен Росавтодором в сентябре 2017 года. Впоследствии правительственная комиссия по транспорту дала "добро" на его финансирование на 2019-2024 годы. Сейчас идет разработка концессионного соглашения, которое позволит определить оптимальные параметры проекта. Зампредседателя Общественной палаты региона Павел Покровский считает, что строительство "Центральной" даст толчок к развитию всех районов Самары, решит многие локальные транспортные проблемы и разгрузит городские дороги от пробок.
Проект строительства нового моста через Волгу благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ. Мост станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,7 км приходится на сам мост. Срок реализации проекта - 2019-2023 годы, его стоимость - 130 млрд рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета - 65 млрд рублей. Уже проведена большая подготовительная работа: проект первого этапа мостового перехода получил положительное заключение Главгосэкспертизы, завершена разработка проекта планировки территории общей протяженностью 97 км, идет резервирование земельных участков.
Отметим, что путь между Москвой и Самарой по новой дороге должен сократиться вдвое - с 16 до 8 часов.
"Экономический эффект от строительства моста через Волгу будет ощутим в течение десятков лет, - уверен Павел Покровский. - Мост разгрузит многие узкие места существующей дорожной инфраструктуры, ускорится логистика как пассажирских перевозок, так и транспортировки грузов, что даст ощутимую экономию и в целом позитивно отразится на качестве жизни людей".
"Планы по строительству Фрунзенского моста, магистрали "Центральная" и моста через Волгу долго зрели в гражданском обществе региона. И то, что они сейчас начали воплощаться в жизнь, обрели конкретную форму и сроки реализации, - огромный шаг вперед. Любые инфраструктурные решения, тем более такие значимые, повышают качество жизни и инвестиционную привлекательность региона", - отметил он, передает Волга Ньюс.
Эти перспективы были озвучены на заседании областного правительства 31 октября. Эксперты уверены, что совершенствование дорожной инфраструктуры положительно скажется как на развитии экономики, так и на качестве жизни граждан.
Следующий год должен стать по-настоящему знаковым для развития транспортной инфраструктуры Самарской области. Он ознаменуется завершением одних важных для региона проектов и стартом других, не менее значимых и масштабных. Так, на финишную прямую вышло строительство Фрунзенского моста - в конце октября пролет мостового перехода соединил берега реки Самары. Надвижка моста, стартовавшая в начале 2017 г., длилась один год и девять месяцев. До декабря 2019 г. строителям предстоит обустроить дорожное полотно и транспортные развязки.
Напомним, в августе на встрече главы региона Дмитрия Азарова с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом была достигнута договоренность об увеличении финансирования строительства этого объекта более чем на 1 млрд руб., что в итоге позволит завершить работы в следующем году.
По мнению председателя "Центра общественного взаимодействия" Андрея Ишмуратова, в условиях активной застройки самарского заречья ввод нового моста даст этим территориям дополнительный стимул развития: "Потребность в этой транспортной артерии давно назрела".
В 2019 г. предстоит определить инвесторов и начать строительство двух ключевых объектов - магистрали "Центральная" в Самаре и моста через Волгу возле с. Климовка. Министр транспорта и автодорог региона Иван Пивкин рассказал, что по обоим проектам будет предусмотрено федеральное софинансирование.
"На магистраль "Центральная" предполагается направить 7,4 млрд рублей, половину этих средств выделят из бюджета РФ. Мы рассчитываем в 2019 году найти инвестора и начать строительство на участке от проспекта Кирова до границы Самары", - рассказал он.
Проект магистрали был одобрен Росавтодором в сентябре 2017 года. Впоследствии правительственная комиссия по транспорту дала "добро" на его финансирование на 2019-2024 годы. Сейчас идет разработка концессионного соглашения, которое позволит определить оптимальные параметры проекта. Зампредседателя Общественной палаты региона Павел Покровский считает, что строительство "Центральной" даст толчок к развитию всех районов Самары, решит многие локальные транспортные проблемы и разгрузит городские дороги от пробок.
Проект строительства нового моста через Волгу благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ. Мост станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,7 км приходится на сам мост. Срок реализации проекта - 2019-2023 годы, его стоимость - 130 млрд рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета - 65 млрд рублей. Уже проведена большая подготовительная работа: проект первого этапа мостового перехода получил положительное заключение Главгосэкспертизы, завершена разработка проекта планировки территории общей протяженностью 97 км, идет резервирование земельных участков.
Отметим, что путь между Москвой и Самарой по новой дороге должен сократиться вдвое - с 16 до 8 часов.
"Экономический эффект от строительства моста через Волгу будет ощутим в течение десятков лет, - уверен Павел Покровский. - Мост разгрузит многие узкие места существующей дорожной инфраструктуры, ускорится логистика как пассажирских перевозок, так и транспортировки грузов, что даст ощутимую экономию и в целом позитивно отразится на качестве жизни людей".
"Планы по строительству Фрунзенского моста, магистрали "Центральная" и моста через Волгу долго зрели в гражданском обществе региона. И то, что они сейчас начали воплощаться в жизнь, обрели конкретную форму и сроки реализации, - огромный шаг вперед. Любые инфраструктурные решения, тем более такие значимые, повышают качество жизни и инвестиционную привлекательность региона", - отметил он, передает Волга Ньюс.
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