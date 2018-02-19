В регионе реализуется целевая модель упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ

197

Заявку можно оформить на сайте компании в личном кабинете. С вопросами о регистрации и правильном оформлении можно обратиться к сотрудникам центра по работе с клиентами ресурсоснабжающей организации. Электронное взаимодействие значительно сокращает время – на всю процедуру уходит пара часов.Практику дистанционного взаимодействия год назад ввело в оборот ПАО «Самараэнерго». За это время 3050 предприятий и организаций Самарской области перешли на электронный обмен документами с ПАО «Самараэнерго». «Интерес применения электронной цифровой подписи вызван удобством, оперативностью в работе и значительной экономией на бумаге, печати и доставке документов», - рассказывает начальник отделения ПАО «Самараэнерго» в ЖигулевскеСистема юридически значимого электронного документооборота позволяет:- отправлять документы (счет-фактура, акт, счета, накладные) прямо из учетной системы (1С и др.);- мгновенно доставлять и корректировать документы;- контролировать на какой стадии находится документ;- исправлять и согласовывать документы в режиме онлайн;- получать подписанные документы в течение 1 дня;- повысить объем своевременно возмещенного НДС;- быстрее предоставлять информацию по запросу налоговых и судебных органов;- подписывать документы только одной цифровой подписью – руководителя или другого уполномоченного работника, подпись главного бухгалтера при этом не требуется;- использовать ту же подпись, что и для сдачи электронной отчетности в ФНС или бесплатно получить новую в системе СБиС (http://sbis.ru/edo);- получить единое окно для подготовки и сдачи отчетности во все контролирующие органы в электронном виде.За год работы с ПАО «Самараэнерго» в системе электронного документооборота клиенты избавились от необходимости печатать документы и очно посещать офисы и отделения ПАО «Самараэнерго», тем самым экономя на временных и трудовых затратах своих сотрудников.Метод электронного документооборота в сфере ресурсов начал внедряться во всех ресурсоснабжающих организациях. Сейчас Минэнерго Самарской области и ресурсники работают над созданием единого окна в МФЦ, чтобы сделать совместную работу еще удобнее.«Это отличная возможность для потребителей – сдав в одно окно документы на подключение, тут же подключиться и тут же получить договор на энергоснабжение. Это очень большой прорыв и большое удобство», - говорит руководитель управления энергетики министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Вадим Маслов.Такая оптимизация административных процедур для открытия бизнеса становится дополнительным стимулом для привлечения в регион инвесторов, сообщает пресс-служба облправительства.