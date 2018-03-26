В регионе проведут дополнительные проверки торгово-развлекательных центров в связи с трагедией в Кемерово

126

В понедельник, 26 марта, Глава регионаи Начальник Главного управления МЧС России по Самарской областиобсудили комплекс профилактических и проверочных мероприятий на крупных торгово-развлекательных объектах региона в связи с трагедией в Кемерово.Принят ряд важных решений, касающихся обеспечения безопасности людей, пребывающих в торгово-развлекательных центрах региона. Так, уже сегодня специалисты завершат мониторинг ранее проведенных проверок ТРЦ. Помимо этого поручено организовать проверку исправности систем противопожарной защиты. Это - системы оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации. Особое внимание будет уделено оборудованию, которое обеспечивает автоматическую передачу сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны. Специалисты также проверят наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние пожарных проездов, доступ к каждому эвакуационному выходу из зданий торгово-развлекательных центров.Кроме того, поставлена задача провести на всех подобных объектах тренировки по отработке действий персонала и служб охраны при эвакуации людей в из зданий ТРЦ случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба облправительства.