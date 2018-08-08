В регионе прошел единый день приема по вопросам ЖКХ

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7 августа на территории Самарской области прошел общеобластной целевой прием граждан, посвященный вопросам качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисления платы, а также по вопросам деятельности управляющих компаний. Прием проходил на четырех площадках в Самаре, в трех районах Тольятти, а также в каждом муниципальном районе области. Прием провели Уполномоченный по правам человека в Самарской области, совместно с представителями министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, Государственной жилищной инспекции по Самарской области, членами Общественного совета при Уполномоченном по правам человека, общественными помощниками омбудсмена в районах. Всего к специалистам по всей области обратились 256 человек, часть обращений были коллективными.Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова провела прием на площадке министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. В приеме также приняли участие заместитель министра Сергей Ульянкин, руководитель департамента регулирования тарифов министерства энергетики и ЖКХ Алена Гаршина, заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Светлана Ерофеева, председатель контрольного комитета Думы г.о. Самара Вячеслав Гришин.Вопросы, с которыми обращались граждане, были самые разнообразные: некачественно проведенный ремонт или отсутствие текущего ремонта, опасность проживания в ветхих домах, невозможность внести изменения в договор с управляющей компанией, непонимание из чего складываются тарифы и другие. Граждане обращали внимание на непрозрачность расходов за содержание и ремонт жилья, говорили о том, что невозможно добиться от управляющих компаний, из чего складывается стоимость тех или иных услуг, а также расшифровки произведенных расходов. Эксперты в ходе приема посоветовали гражданам запрашивать акты выполненных работ за каждый месяц и в случае отказа обращаться в суд. Как отметил председатель контрольного комитета Вячеслав Гришин, сегодня нарабатывается практика возврата денег за невыполненные по факту работы на лицевые счета домов. Каждому были даны компетентные разъяснения, в случае необходимости дополнительной проработки вопроса – приняты письменные обращения граждан. По отдельным обращениям специалисты в ближайшее время произведут выезды на места, чтобы объективно разобраться в ситуации.Подводя итоги приема, Ольга Гальцова обратила внимание на общую тенденцию: управляющие компании не уделяют должного внимания работе с людьми, которые доверили им управление своими домами. «Сегодня очевидно, что люди пришли с наболевшими проблемами и разуверились в том, что их конституционное право на комфортное проживание может быть реализовано, а вопросы могут решаться на низовом уровне. Очень хотелось бы, чтобы наши управляющие компании были открыты для граждан, активно шли на переговоры и решали вопросы, не доводя до жалоб, скандалов и социальной напряженности. Тем более наш прием показывает, что при взаимодействии органов власти, правозащитников, общественников, есть пути решения вопросов. Надо лишь внимательно выслушать людей, проявить неравнодушие и выполнять свои обязанности» - отметила Ольга Гальцова, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.