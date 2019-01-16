В регионе пройдет профилактическая операция «Снегоход»

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Рейдовые мероприятия пройдути охватят все муниципальные образования губернии.Целью ежегодного масштабного мероприятия является предотвращение использования внедорожных мототранспортных средств лицами, у которых отсутствует регистрация да данный вид самоходной техники или удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией вождения «А1».Необходимое для управления снегоходами удостоверение тракториста-машиниста можно получить по итогам обучения в специализированныхобразовательных организациях и успешной сдачи экзаменов сотрудникам регионального Гостехнадзора.При выявлении инспекторами Гостехнадзора совместно с сотрудниками ГИБДД и департамента охоты неправомерного использования снегоходов, управляющий транспортным средством подвергнется административным санкциям, вплоть до эвакуации техники на штрафстоянку.Управление Гостехнадзора обращает внимание владельцев внедорожных мототранспортных средств на то, что водительское удостоверение с открытой категорией вождения «А» не дает право управления данными транспортными средствами, передает пресс-служба облправительства.