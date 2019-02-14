В регионе проходит отбор в основной состав региональной сборной WorldSkills

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В течение двух месяцев участники расширенного состава региональной сборной проходили тренировки не только под руководством сертифицированных экспертов Самарской области, но и выезжали на стажировки в другие регионы. Важной частью подготовки была и работа с психологами ЦПО Самарской области. Стрессоустойчивость и хорошие коммуникационные навыки обязательные условия для прохождения в основной состав сборной Самарской области.В марте и апреле 2019 года команда Самарской области примет участие во Всероссийских отборочных соревнованиях на право участия в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Финал в этом году будет проходить в Казани с 19 по 24 мая, а в августе в России состоится 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019.Напомним, участниками мирового чемпионата могут стать и уроженцы Самарской области(компетенция «Экспедирование грузов») и(компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»), передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства