В регионе проходит масштабный Форум социальных инноваций, посвящённый 100-летию социальной службы

Форум объединил более 1350 специалистов социальной сферы не только из Самарской области, но и других регионов страны - Ульяновской, Саратовской, Московской. Участие в форуме принимают специалисты АСИ, представители профессионального сообщества федерального уровня.Инициатива проведения столь масштабного регионального форума принадлежит главе региона Дмитрию Азарову.Цель встречи - обменяться опытом разработки и внедрения наиболее эффективных методов и практик в сфере социальной поддержки населения.Работа идёт по нескольким секциям:- Ключевые люди (#10летиедетства и служба семьи)- Доступ есть (соцзащита людей с ОВЗ)- Третий возраст - new look (активное долголетие)- Технологии будущего (информатизация в соцзащите)- Горящие сердца (волонтерство)Обращаясь к участникам форума, Дмитрий Азаров подчеркнул - труд работников социальной службы заслуживает глубочайшего уважения и признания: "Вы работаете с душой - во всех смыслах"."Доброжелательность и спокойствие, умение находить выход из самых сложных перипетий человеческих жизней и судеб - это ваш профессиональный навык, доступный только людям с большим сердцем, открытой душой и обостренным чувством справедливости", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Глава региона отметил новый формат, в котором Соцслужба области отмечает свой праздник: "Социальные работники и сегодня на посту. Для того, чтобы вместе найти оптимальные, справедливые решения для сотен тысяч людей. Все свои силы и в этот праздник вы отдаете тому, чтобы помочь людям!"В этом году Соцслужбе региона исполняемся 100 лет."За этой цифрой стоит несколько поколений работников службы, которые отдали годы своей жизни служению людям. А еще - напряженный, не всегда оцениваемый должным образом труд"- отметил Дмитрий Азаров."Отмечу, что именно работники социальной службы были на передовой в тот момент, когда на уровне региона были приняты решения по изменению форм соцподдержки. Многими людьми они были восприняты как несправедливые. В основном, эти решения не разделялись сотрудниками ни министрества, ни социальных служб. Но именно вы пошли к людям и объясняли эти решения, находили компромиссные варианты, никогда не прятались ни за чьими спинами. Вы всегда были в прямом контакте с людьми, - подчеркнул глава региона.В ходе Форума Дмитрий Азаров напомнил о вопросе выплаты надбавок соцработникам, работающим с детьми и семьями. Его главе региона задали на совещании в Сызрани. Тогда он поручил врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марине Антимоновой в кратчайшие сроки подготовить обоснование для предоставления выплат.4 июня 2018 года принято постановление, согласно которому 100% надбавки к окладу будут получать и специалисты службы, работающие с детьми и семьями."Уверен - это позволит восстановить справедливость и логику оплаты труда соцработников", - считает Дмитрий Азаров, сообщвет пресс-служба Департамента информационной политики СО.