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Новости /  Общество /  Социум  

В регионе продолжаются мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества

10 декабря 2018 19:44
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С Самарской областью связаны имена 786 человек, удостоенных высших наград государства.
В регионе продолжаются мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества.

С Самарской областью связаны имена 786 человек, удостоенных высших наград государства.

Среди них:

- 84 Георгиевских кавалера;
- 285 Героев Советского Союза;
- 52 Героя РФ;
- 313 Героев Соцтруда;
- Полные Кавалеры ордена Славы – 41 чел.;
- Полные Кавалеры ордена Трудовой Славы – 11 чел.

Эти имена стали известны благодаря поисковой работе членов Самарской областной общественной организации «Герои Отечества» и участников проекта «Энциклопедия подвига. Самарская область». 

«Для меня это большая честь - поздравить вас с Днём Героев Отечества. Я уверен,что этот праздник - особый для нашей страны. Он символизирует мужество, героизм, готовность граждан Российской Федерации отдать свою жизнь, совершить подвиг во имя нашего святого Отечества», - отметил Дмитрий Азаров.

«Я восхищаюсь вами! Вы своим примером вдохновляете все новые и новые поколения граждан. Жители региона гордятся тем, что на Самарской земле живут, трудятся, прославляют своё Отечество настоящие Герои», -  поблагодарил участников встречи за вклад в патриотическое воспитание глава региона.

«Герои - такие люди, которые практически никогда не обращаются с какими-либо просьбами. Наоборот, зачастую нам приходится предпринимать усилия для того, чтобы узнать, что мы можем сделать для вас», - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул: предложения и советы Героев всегда найдут отклик, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.



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Комментарии



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