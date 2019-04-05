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Новости /  Общество /  Социум  

В регионе продолжается подготовка к проведению летней оздоровительной кампании 2019 года

5 апреля 2019 15:22
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В летний период 2019 года будут работать 50 организаций отдыха и оздоровления детей (29 загородных, 14 санаторных и 7 профильных).
4 апреля состоялась пресс-конференция на тему «Подготовка к проведению летней оздоровительной кампании 2019 года». В ней приняли участие заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, руководитель управления общего образования министерства образования и науки Самарской области Татьяна Лапшова и главный специалист управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Самарской области Юлия Базранова.

Подготовка к летней оздоровительной кампании 2019 года идет полным ходом. Основными направлениями в работе является организация обеспечения путевками в загородные оздоровительные лагеря детей Самарской области, а также подготовка самих объектов отдыха к заезду детей.

В летний период 2019 года будут работать 50 организаций отдыха и оздоровления детей (29 загородных, 14 санаторных и 7 профильных).

За счет средств областного бюджета планируется оздоровить 25 336 детей Самарской области, из них 9 501 предусмотрены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году выделено на 4247 путевок больше, чем в прошлом (в 2018г. – 21089 путевок).

«Механизм предоставления и бесплатных, и льготных путевок существенных изменений не претерпел. Изменился перечень документов необходимых для получения путевки – теперь не требуется справка о составе семьи, которая ранее свидетельствовала о проживании ребенка на территории соответствующего муниципального образования», — рассказала Регина Воробьева. Теперь адрес проживания ребенка будет прямо указываться в заявлении. После чего данная информация будет подтверждаться запросом в миграционную службу.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки будут предоставляться через комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства бесплатно! Информацию о местонахождении комплексных центров можно найти на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

К детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, относятся следующие категории детей:

дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды;
дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
дети с отклонениями в поведении;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, в том числе дети, проживающие в малообеспеченных семьях и др.
В этом году пройдут профильные смены для детей страдающих сахарным диабетом на базе Санатория Циолковский, а также для детей, находящихся на специализированных видах профилактического учета на базе МАУ «Салют-2» (г.о.Самара).

«Мы продолжаем практику направления детей на Черноморское побережье. В 2019 году 500 детей, находящихся в ТЖС, отправятся в ДОК «Дружба», расположенный в г. Сочи, пос. Лазаревский», — отметила Регина Воробьева.

В целях сокращения очередности по предоставлению путевок «Мать и дитя» в текущем году планируется приобрести 250 путевок (с законным представителем — 500 чел.) в Туапсе и Республику Крым. Это позволит сократить до конца года очередность на 12%. В 2015 году таких путевок было всего 76. Для получения бесплатной путевки законному представителю нужно обратиться в КЦСОН с заявлением о предоставлении путевки с документами (полный перечень документов можно найти на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области).

Для всех детей Самарской области предоставление льготной путевки будет осуществляться через бронирование на соцпортале минсоцдемографии suprema63.ru. В этом году бронирование путевок будет проходить в 3 этапа: 19 и 26 апреля, 18 мая, время открытия бронирования 9.00.

После бронирования необходимо помнить про оплату родительского взноса путевки и предоставление документов, подтверждающих оплату, в КЦСОН (для г.о.Самара и Тольятти МФЦ) в течении 7 рабочих дней. В случае непредоставления документов, бронь автоматически снимается на социальном портале, и путевка становится вновь доступной для бронирования. После предоставления документов, подтверждающих оплату, законному представителю выдается извещение, с которым родитель может ехать в лагерь.

Стоимость путевки закупаемой по госконтрактам значительно не увеличивалась последние 5 лет. В 2019 году размер родительского взноса увеличен в связи с ростом стоимости путевки, приобретаемой за счет областного бюджета. Увеличение стоимости путевки позволит лагерю приобрести расходные материалы, например, матрацы, постельное белье — и в целом повысить качество пребывания детей в лагере.

При бронировании размер родительского взноса составит:

для санаторных путевок составит 12 072 рублей (50%). Доплата из средств бюджета также составит 12 072 рублей;
для путевки в лагерь сезонного типа от 6 291,60 до 7 864,50 (40%). Размер взноса отличается в зависимости от условий проживания ребенка. При этом доплата из средств бюджета составит 9 437 рублей.
Дети отправляются в лагерь на 21 календарный день, а в санаторный на 24 дня.

Благодаря принятому решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, финансирование мероприятий в сфере отдыха и оздоровления детей увеличено на 174, 5 млн.рублей.

Для улучшения материально-технической базы лагерей в текущем году будут проведены капитальные работы в 22 муниципальных учреждениях, приобретены основные средства и инвентарь в 11 лагерях, 8 объектов будут оборудованы спортивными, досуговыми площадками и бассейнами, в 19 организациях планируется заменить асфальтовое покрытие.

Кроме того, впервые за 20 лет предусмотрены средства на строительство нового корпуса в ДОЛ «Дружба», расположенном в г.о.Чапаевск, в общем объеме 11 млн.руб., а также запланированы работы по реконструкции ДОЛ «Волжанка» г.о. Самара, где появится многофункциональный актовый зал, и МАУ «Юность» г.о.Новокуйбышевск (реконструкция столовой и старых изношенных корпусов) — общий объем финансирования — 24 млн. руб.

Остаются на особом контроле ситуации с МАУ «Кинель-Черкасский санаторий Колос» и ДОК «Костер». Напомним, оба лагеря не смогли работать в 2018 году из-за изношенности материально-технической базы. В МАУ «Кинель-Черкасский санаторий Колос» с мая прошедшего года проводятся ремонтные работы санатория, окончание проведения работ запланировано на апрель 2019 года. Планируется заезд детей с июня текущего года. Вопрос функционирования ДОК «Костер» рассматривается на уровне заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова. Из-за особенностей собственности имущественного комплекса ДОК «Костер» в настоящее время существуют трудности при проведении работ по реконструкции зданий. В любом случае, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области заинтересовано в работе лагеря и будет предпринимать все необходимые усилия для его открытия, передает пресс-служба облправительства. 
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