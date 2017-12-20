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Новости /  Общество /  Социум  

В регионе отметили столетие ФСБ России

20 декабря 2017 20:52
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Сотрудников органов государственной безопасности поздравил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
В среду, 20 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балеты состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию ФСБ России. Сотрудников органов государственной безопасности поздравил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Начальник Управления ФСБ России по Самарской области Владимир Татауров зачитал приветственный адрес от директора ФСБ генерала армии Александра Бортникова, директора СВР Сергея Нарышкина, директора ФСО генерал-лейтенанта Дмитрия Кочнева и начальника Главного управления специальных программ генерал-лейтенанта Александра Линца.

«Сегодня обстановка в мире далека от стабильной. Рост международного влияния Российской Федерации, укрепление экономики и обороноспособности, внутренняя консолидация общества сталкиваются с агрессивным противодействием деструктивных сил, попытками отбросить страну назад. В этих условиях четкая координация и слаженность действий ведомств, их тесное сотрудничество позволяет максимально эффективно использовать весь имеющийся арсенал сил и средств решения задач разведки и контрразведки, охраны государственных границ, высших должностных лиц, особо важных объектов и мобилизационной подготовки органов государственной власти», - говорилось в поздравлении.

«Сегодня в этом зале присутствуют ветераны, о вкладе которых в обеспечение национальной безопасности можно написать не одну книгу, в зале находятся действующие сотрудники, которые уже сегодня имеют право гордиться не только историческим прошлым, но и результатами текущей работы. Сегодня в этом зале мне не стыдно сказать, что я горжусь своими подчиненными», - отметил Владимир Татауров.

Поздравляя сотрудников органов госбезопасности, глава региона подчеркнул, что Управление Федеральной службы безопасности России по Самарской области всегда проявляло себя как достойное подразделение службы, а его сотрудники всегда с честью и гордостью выполняют свою работу большой государственной значимости.

Дмитрий Азаров отметил, что Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности обозначил стратегическую задачу: обеспечение информационной безопасности страны. Врио Губернатора подчеркнул, что будущий год ставит перед всем регионом и перед сотрудниками Управления серьезные задачи: обеспечение безопасности во время проведения событий всероссийского и мирового масштаба – выборов Президента России и Чемпионата мира по футболу.

«Новые задачи требуют и новых знаний, особой мобилизации, готовности действовать быстро и четко, предстоит большая ответственная работа, требующая максимального напряжения сил и особой ответственности каждого специалиста службы. Уверен, что опираясь на богатую историю, бесценный опыт своих предшественников вы достойно справитесь с поставленными задачами. Слова особой признательности и уважения адресую ветеранам органов безопасности», - обратился к собравшимся глава региона.

Дмитрий Азаров вручил региональные награды ветеранам и действующим сотрудникам Управления ФСБ России по Самарской области, а затем вручил памятный подарок Владимиру Татаурову, сообщает пресс-служба облправительства.
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