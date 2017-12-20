В регионе отметили столетие ФСБ России
20 декабря 2017 20:52
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Начальник Управления ФСБ России по Самарской области Владимир Татауров зачитал приветственный адрес от директора ФСБ генерала армии Александра Бортникова, директора СВР Сергея Нарышкина, директора ФСО генерал-лейтенанта Дмитрия Кочнева и начальника Главного управления специальных программ генерал-лейтенанта Александра Линца.
«Сегодня обстановка в мире далека от стабильной. Рост международного влияния Российской Федерации, укрепление экономики и обороноспособности, внутренняя консолидация общества сталкиваются с агрессивным противодействием деструктивных сил, попытками отбросить страну назад. В этих условиях четкая координация и слаженность действий ведомств, их тесное сотрудничество позволяет максимально эффективно использовать весь имеющийся арсенал сил и средств решения задач разведки и контрразведки, охраны государственных границ, высших должностных лиц, особо важных объектов и мобилизационной подготовки органов государственной власти», - говорилось в поздравлении.
«Сегодня в этом зале присутствуют ветераны, о вкладе которых в обеспечение национальной безопасности можно написать не одну книгу, в зале находятся действующие сотрудники, которые уже сегодня имеют право гордиться не только историческим прошлым, но и результатами текущей работы. Сегодня в этом зале мне не стыдно сказать, что я горжусь своими подчиненными», - отметил Владимир Татауров.
Поздравляя сотрудников органов госбезопасности, глава региона подчеркнул, что Управление Федеральной службы безопасности России по Самарской области всегда проявляло себя как достойное подразделение службы, а его сотрудники всегда с честью и гордостью выполняют свою работу большой государственной значимости.
Дмитрий Азаров отметил, что Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности обозначил стратегическую задачу: обеспечение информационной безопасности страны. Врио Губернатора подчеркнул, что будущий год ставит перед всем регионом и перед сотрудниками Управления серьезные задачи: обеспечение безопасности во время проведения событий всероссийского и мирового масштаба – выборов Президента России и Чемпионата мира по футболу.
«Новые задачи требуют и новых знаний, особой мобилизации, готовности действовать быстро и четко, предстоит большая ответственная работа, требующая максимального напряжения сил и особой ответственности каждого специалиста службы. Уверен, что опираясь на богатую историю, бесценный опыт своих предшественников вы достойно справитесь с поставленными задачами. Слова особой признательности и уважения адресую ветеранам органов безопасности», - обратился к собравшимся глава региона.
Дмитрий Азаров вручил региональные награды ветеранам и действующим сотрудникам Управления ФСБ России по Самарской области, а затем вручил памятный подарок Владимиру Татаурову, сообщает пресс-служба облправительства.
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