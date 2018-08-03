В региональном минстрое подвели итоги конкурса в рамках празднования Дня строителя

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Руководителей строительных компаний приветствовали врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра строительства Самарской области Александр Баландин, председатель Правления Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское общество инженеров строительства» Александр Латкин, председатель Самарской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Геннадий Шаменов.На основании материалов, представленных организациями строительного комплекса, конкурсная комиссия подвела итоги по утвержденной методике и решила присудить призовые места и наградить специальными дипломами и дипломами участников организации и предприятия в четырех номинациях.Александр Баландин вручил почетную награду «Заслуженный строитель Российской Федерации», которой был удостоен видный деятель отрасли Роберт Погосович Григорян, его вдове. «Вручение государственных наград – одна из самых торжественных минут, которые переживает человек в своей жизни. Такие награды вручаются выдающимся гражданам нашей страны, людям заслуженным и, безусловно, неординарным, чьи достижения имеют для Отечества особую ценность. Тем, кто в своём деле достиг самых ярких вершин. Своим трудом имудростью преумножил славу и гордость России», - отметил он.В номинации «Строительно-монтажные организации» в лидерах оказались ООО СДК «Пальмира» (директор Р.Н. Гиматдинов Р.Н.), ООО «СВГК» Сервисно-технический центр (генеральный директор С.В. Мирошнеченко), ООО «Восток» (генеральный директор В.В. Балдуев), АО «Кошелев-проект Самара» (генеральный директор В.А. Кошелев), ЗАО «ППСО» АО «Авиакор» (генеральный директор И.А. Шведова).В номинации «Проектные организации» на первом месте ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект» (директор И.Д. Бундов), в номинации «Изыскательские организации» - ООО «Геоинсервис» (генеральный директор Н.В. Проценко), в номинации «Предприятие промышленности строительных материалов и стройиндустрии» - ПАО «Коттедж» (генеральный директор П.В. Горин), передает пресс-служба облправительства.